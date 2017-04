Dimanche de Pâques : comment les Européens en sont arrivés à ne plus avoir qu'une vague idée de la plus grande fête du calendrier catholique

En Angleterre, une récente étude montre que la perte de la culture religieuse est très avancée : ainsi un Anglais sur dix pense que Pâques célèbre la naissance du Christ que Pâques célèbre la naissance du Christ et un tiers d’entre eux ne savent même plus quelle en est la signification. La France connaît-elle une méme défaillance de la culture religieuse ?

Bertrand Vergely : Oui. Il faut ouvrir les yeux : le religieux en Europe, c’est fini. Il est mort. J’ai vu en Inde, en Birmanie, en Russie, en Grèce ce que sont des pays qui ont un sens religieux. Nous en sommes plus que loin en ayant totalement perdu le sens du sacré. En 1967, il y a cinquante ans de cela, dans un entretien avec Roger Stéphane André Malraux déclarait que nous sommes la première civilisation dans l’histoire de l’humanité dans laquelle l’homme n’a plus aucun sens. C’est le cas. Penser que nous venons de rien, que nous allons vers rien, que nous ne sommes rien, qu’un paquet d’atomes ou qu’un animal à la surface du globe ne choque plus.

On s’en félicite même en voyant là une grande conquête de la pensée. Quand le nihilisme est apparu au milieu du XIXème siècle, tout le monde pensait qu’il ne durerait qu’une saison. Il est aujourd’hui l’idéologie dominante du monde occidental. Dans un pays comme la France, 70% des Français déclare ne croire en rien.

Quel est le sens des symboles liés à la fête de Pâques, la cloche, le lapin, les œufs, l’agneau, les bougies ?

Ne mélangeons pas tout. La cloche, le lapin, les œufs ne sont pas des symboles mais du folklore comme la crèche de Noël. En revanche, les bougies qui ne sont pas propres à Pâques symbolisent notre âme. Allumer un cierge c’est ouvrir son âme en permettant à la lumière divine de venir l’habiter afin d’en faire une lumière. Quant à l’agneau il renvoie au Christ et à l’événement inouï qu’il signifie. Le monde est crucifié par le jugement et la condamnation. L’agneau est ce qui terrasse le jugement et la condamnation en étant ce qui ne juge pas et qui ne condamne pas. Dieu aime tellement le monde qu’il préfère mourir en la personne de son fils que de faire mourir. Spirituellement, cela change le monde en terrassant toutes les religions de la haine qui meurtrissent le monde, que ces religions soient religieuses ou laïques. Manger l’agneau c’est manger la nourriture qui cesse de tuer l’homme et la vie. C’est sortir l’humanité de l’archaïque afin de mener celle-ci vers son être véritable, un être royal fait de lumière et d’esprit.

Comment s’explique cette perte du religieux ? Par le fait qu’on n’envoie plus les enfants au catéchisme ? Que l’école n’enseigne plus les fondements de la civilisation judéo-chrétienne ?

Il faut aller plus loin. On ne comprendra jamais rien au monde dans lequel nous vivons si nous n’apercevons pas que tout est fait depuis la Révolution Française pour éliminer Dieu ainsi que le christianisme de la société française. Regardez l’image qui en est donnée : religion de haine, de culpabilité, responsable des croisades, de l’inquisition, des guerres de religion, du fascisme et du nazisme, le Christ étant le premier antisémite. Un franc-maçon, vénérable d’une loge du Grand Orient de France, m’a dit sans sourciller lors d’une soirée : "Notre but est d’éliminer de la société française tous les éléments christiques". Récemment, à l’occasion de la sortie de son livre Décadence, invité à la télévision, Michel Onfray a expliqué durant une heure que non seulement le Christ était une invention mais que Hitler était catholique. Quand le christianisme est confondu avec la nazisme sans que cela scandalise, étonnez vous que le christianisme meure ? Regretter la disparition du christianisme revenant à regretter la disparition du nazisme, qui va oser regretter la disparition du christianisme ?