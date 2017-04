Dimanche 20h00, brouillard total ? Le scénario qui panique les invités politiques des plateaux télés

Atlantico : Compte tenu de la forte probabilité qu'il y a pour que les résultats issus du 1er tour de la présidentielle soient très serrés, il n'est pas impossible que ceux-ci ne soient connus officiellement qu'à 22h et non pas à 20h comme cela est traditionnellement le cas. Quelle pourrait être l'ambiance générale de ces deux heures au cours desquelles des résultats surprenants pourraient arriver ?

Jérôme Fourquet : Il convient de préciser les deux raisons pour lesquelles les résultats pourraient ne pas être connus à 20h comme cela est le cas habituellement. Il y a celle que vous évoquez dans votre question, soit entre les deux premiers candidats, soit entre le 2e et le 3e, avec une éventuelle incertitude sur qui serai(en)t le ou les finalistes. La deuxième raison, plus technique mais lourde de conséquence, est la décision prise par le ministère de l'Intérieur de faire fermer les bureaux de vote de province à 19h et non pas à 18h.

Historiquement, les estimations fournies aux chaînes de télévision à 20h étaient réalisées par les instituts de sondages sur la base des résultats très nombreux des bureaux de vote de province fermant à 18h. Les instituts disposaient alors de 2h pour réaliser ce travail quand aujourd'hui ils ne disposent plus que d'1h. Il n'est pas donc pas évident que nous ayons la possibilité techniquement de faire des remontées aussi rapides, d'autant plus si les résultats sont très serrés.

Comme habituellement, mais cette fois-ci sur une plage horaire plus longue, les réseaux sociaux vont bruisser de mille rumeurs sur des sorties d'urnes de tel ou tel institut, ou provenant de tel ou tel QG, sur des bureaux de vote tests ou sur les votes des Français de l'étranger ou bien de tel DOM-TOM, etc. Par ailleurs, Radio Londres devrait reprendre du service, sans oublier les médias francophones présents à l'étranger. Tout ceci va constituer une caisse de résonnance tout à fait massive à laquelle nous sommes habitués, même si l'ambiance pourrait être décuplée compte tenu de la pression qui pourrait résulter de la compression du temps de travail alloué aux instituts de sondage.

Parce qu'il est probable que des résultats surprenants puissent advenir, une gêne des invités politiques sur les différents plateaux télé avant l'annonce officielle des résultats n'est pas à exclure. Au regard de chacun des scénarios proposé ci-dessous, comment pensez-vous que les équipes de campagne et les électeurs des différents camps pourraient réagir ?

Jean-Luc Mélenchon - Emmanuel Macron : Ce duel serait pour le moins cocasse et inattendu dans la mesure où nous ne cessons pas de dire, depuis plusieurs années, que le pays n'a jamais été aussi à droite. Cette situation poserait, très clairement, un véritable problème pour les fillonistes. Quand on voit déjà les tensions qui existent au sein de la base militante avec un Christian Estrosi qui s'est fait siffler dans sa propre ville, de même qu'Alain Juppé il y a un certain temps. Les intentions internes ainsi accumulées pourraient exploser au grand jour si d'aventure François Fillon devait être amené à choisir entre deux candidats de gauche. De tout façon, ces tensions seraient amenées à être révélées au grand jour dans le cas où François Fillon serait éliminé dès le premier tour au profit d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen.

Jean-Luc Mélenchon - François Fillon : tout d'abord, il convient de distinguer ce que feraient les leaders et l'état-major, et le comportement adopté par les électeurs. On sait qu'aujourd'hui, toute une partie de l'électorat d'Emmanuel Macron provient de la gauche, dont certains hésitent encore entre lui et Jean-Luc Mélenchon. Dans le scénario que vous évoquez, on peut donc penser qu'une bonne partie des électeurs de gauche, quoi qu'en dise Emmanuel Macron, irait voter pour Jean-Luc Mélenchon. A l'inverse, les électeurs de centre-droit pourraient se rabattre vers le candidat LR.

Marine Le Pen- Jean - Luc Mélenchon : dans ce cas, il y aurait de vrais cas de conscience, même si une majorité opterait pour le Front républicain, mais qui serait très loin de la victoire avec un Jean-Luc Mélenchon en face de Marine Le Pen.

François Fillon - Emmanuel Macron : je pense que ni Marine Le Pen, ni l'état-major du FN, ne donneraient de consignes de vote pour François Fillon. Le FN a davantage intérêt à ce qu'Emmanuel Macron gagne afin de pouvoir essayer de recomposer la droite par la suite. Toutefois, je pense qu'une importante partie de l'électorat frontiste, dans ce cas, voterait pour François Fillon. Pour ce qui est des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, beaucoup iraient voter pour Emmanuel Macron.