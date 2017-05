La difficile tâche d'un président Macron face à une France plus fracturée que jamais

Ainsi se termine une élection présidentielle qui aura innové sur de nombreux plans : un président devenu tellement impopulaire qu’il renonce à se présenter, des primaires novatrices et mobilisatrices mais qui ont débouché sur un fiasco total avec l’élimination des candidats issus des deux grands partis, des affaires judiciaires qui ont fortement pesé sur la campagne, des débats nombreux, tout ceci dans un contexte très tendu avec pour toile de fond plusieurs attentats islamistes, réels ou déjoués.

Et pour finir, un résultat marqué par une ambiguïté inédite, que l’on peut résumer ainsi : ni réelle alternance, ni réelle continuité. Car Emmanuel Macron est-il le candidat de la rupture ou celui de l’héritage ? Telle est la question qui vient à l’esprit en voyant François Hollande et ses ministres se réjouir de la victoire d’Emmanuel Macron comme s’il s’agissait de leur propre victoire, oubliant que le candidat officiel du PS a été laminé comme rarement dans son histoire. La même ambiguïté vaut pour Les Républicains : après avoir appelé à voter pour Emmanuel Macron, François Baroin ne s’est-il pas proposé d’être son premier ministre, avant de préciser ce dimanche que Les Républicains sont bel et bien dans l’opposition, et condamnant au passage Bruno Le Maire après que celui-ci a offert ses services au nouveau président. Bref, qui a gagné et qui a perdu ? Et demain, qui se retrouvera dans la majorité, et qui sera dans l’opposition ?

Cette situation inédite s’explique par deux facteurs. Le premier est la stratégie mise en œuvre par Emmanuel Macron. En quittant le gouvernement un an avant le scrutin, puis en créant un parti entièrement dévoué à sa cause et soutenu par tous les losers et has-been de la vie politique française,de Robert Hue à Alain Madelin en passant par Gérard Collomb, François Bayrou ou Jean-Louis Borloo, il a su se présenter comme un homme neuf et compétent, non tributaire du système politique,situé au-delà des appareils partisans et du clivage gauche-droite, bref le seul capable d’engager des réformes radicales pour moderniser le pays. De ce point de vue, il a réussi ce que le FN a toujours raté : prospérer sur la dénonciation du « système UMPS ». Macron,en somme, c’est un populisme qui a réussi. Contrairement à ce qui a été dit, sa candidature n’a pas reposé sur du vide : il a su capter, malgré ses nombreuses faiblesses dans la forme comme dans le fond, un électorat qui est manifestement en attente d’un discours optimiste sur l’Europe et la mondialisation.

Le second facteur tient à la conjoncture. La société française apparaît fracturée comme jamais. Le clivage gauche-droite ne disparaît pas, mais il est concurrencé par de nouveaux clivages liés à l’internationalisation des échanges.Ces clivages portent sur plusieurs thèmes : l’identité (patriotisme contre cosmopolitisme), l’intégration européenne (approfondissement contre interruption) et l’économie(libéralisation contre régulation). La division traditionnelle en deux grands blocs cède la place à quatre pôles : un pôle conservateur-libéral (François Fillon), un pôle conservateur-régulateur (Marine Le Pen), un pôle libertaire-libéral (Emmanuel Macron) et un pôle libertaire-régulateur (Jean-Luc Mélenchon). Cette fragmentation, à laquelle s’ajoute la poussée du FN, a permis à Emmanuel Macron de se qualifier pour le second tour, puis de l’emporter confortablement, alors même s’il a suscité presque autant de détestation que Marine Le Pen.