Un Dieu dans la machine : quand l'avenir entre dans le réel

LIVRE

Un dieu dans la machine

d'Alexis Brocas

Ed. Phébus

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THEME

Que se passerait-il dans un monde proche où une machine conçue par le groupe Larcher, multinationale kafkaïenne exploitant nos datas, le « minerai » du XXIè siècle, parviendrait à prédire l’avenir ? Où nous ne serions que des « processeurs vivants » pour cette entreprise-machine, ce dieu sans conscience ?

Que se passera-t-il quand des mondes virtuels issus des jeux vidéo prendront le pas sur le réel ? Où des machines nous feront croire que nous y sommes aussi des dieux ?

L’auteur explore ces questions au travers du narrateur, ancien écrivain chômeur reconverti en cadre, « processeur vivant » chez Larcher, et de sa fille, héroïne du jeu Yourland.

Deux figures qui s’aiment et pourtant s’éloignent, séparées par un fossé générationnel infranchissable, et peut-être un fossé encore plus large : entre l’organique et le numérique.

POINTS FORTS

- Un roman très original, qui pose des questions cruciales peu traitées en littérature blanche souvent tournée vers le passé : le big data, l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle.

- L’exploration attachante des relations père-ado contemporaines, entre amour et fossé générationnel numérique de plus en plus infranchissable.

- Un style élégant et fluide, sans fioritures, qui évoque le déroulement d’un algorithme.

- Une belle couverture des éditions Phébus.

POINTS FAIBLES

Les puristes scientifiques pourront s’étonner que la machine formule des prédictions si déterministes (essentielles à l’intrigue) alors qu’elles dépendent de tant d’aléas : de manière plus vraisemblable, elle devrait plutôt prédire des distributions de probabilité.

EN DEUX MOTS

Cette fable qui n’est pas sans rappeler celle de Philip K. Dick, Un dieu dans la machine, explore avec originalité et élégance nos inquiétudes face à la numérisation du monde.

UN EXTRAIT

« Trois jours plus tard, les premières annonces concernant l’événement Yourwar by Yourland commencent à tomber, d’abord sur les forums de fans, puis dans la presse spécialisée. “Venez voir l’avenir entrer dans le réel. Le virtuel devenir votre présent.” [...] “Un budget de cinéma pour un évènement unique.” “Un public de joueurs triés sur le volet.” “Un lot inédit pour le gagnant”, dont l’avatar deviendra “un dieu sur Yourland”, autorisé à modeler “une planète à son image” et à y régner “pour l’éternité”... »

L'AUTEUR

Journaliste littéraire et enseignant à la Sorbonne, Alexis Brocas est l’auteur notamment d’une trilogie à succès pour adolescents et de La Vie de jardin, premier roman publié chez Gallimard. Un dieu dans la machine est son deuxième roman.