Diesel, dangereux ou pas pour Ia santé ? La réponse de Loick Le Floch Prigent aux Docteurs Thomas Bourdrel, Florence Trébuchonet et Pierre Souvet

A la suite de mon article sur le diesel, vous avez bien voulu réagir et je vous en remercie. Ceci est une réponse à votre droit de réponse, pour moi il y a débat, pour vous il semble clos, je vais donc tenter de le réouvrir.

A LIRE AUSSI - Si, M. Le Floch Prigent, le diesel tue

Je n’ai, bien sûr, jamais remis en cause la dangerosité de la pollution de l’air et je mets cette mauvaise lecture de mes propos sous le signe de l’agacement qu’a provoqué chez vous ma défense du diesel. Pour le reste je vais préciser mon angle de vue.

Industriel de l’énergie pendant un quart de siècle j’ai été confronté aux emballements médiatiques conduisant à des arrêts brutaux de fabrications avec tout ce que cela comporte de fermetures d’ateliers ou d’usines. Produits pharmaceutiques à effets secondaires, produits chimiques à dangerosité signalée…j’ai eu ma part de décisions délicates et assumées. En ce qui concerne le carburant diesel, mon passé de raffineur est simple, l’Etat me demandait de mettre l’accent sur la production de l’essence sans plomb, tandis qu’il incitait les constructeurs automobiles à réaliser des voitures diesel en leur donnant un avantage fiscal. J’avais donc double peine, puisque je devais exporter mon surplus d’essence et importer le carburant diesel. L’explication de l’époque était que notre industrie excellait dans la fabrication de ces moteurs diesel et que la consommation au kilomètre était inférieure de 25% par rapport aux moteurs à essence. Ainsi la population française, allemande et européenne s’est lancée dans l’achat de véhicules diesel, en France 75% jusqu’à ces dernières années. La condamnation par les médias du diesel a terrorisé les consommateurs qui sont venus me demander ce qu’ils pouvaient faire, en particulier dans les campagnes, en Bretagne, chez moi, car le véhicule individuel y est obligatoire et un changement onéreux : nouvel investissement et consommation supérieure. C’est avant tout à eux que je me suis adressé, après avoir travaillé sur le sujet, consulté et rencontré un grand nombre de scientifiques.

Les particules émises par les moteurs diesel sont classées « cancérogène certain » par l’OMS. C’est exact, mais qu’est-ce que cela veut dire ? C’est le Centre International de Recherche sur le Cancer(CIRC), agence de l’OMS, qui propose cette classification. Celui-ci avertit d’un « danger » mais ne mesure pas la probabilité qu’un cancer surviendra. Ainsi dans cette catégorie 1 il y a la viande rouge, la viande transformée par salaison, maturation, fermentation et fumaison, le vin, le rayonnement solaire, le « radon » que côtoient tous les habitants de Bretagne et de Corse… Nous savons donc ce que le CIRC nous déclare dangereux, à nous de savoir comment gérer le risque. On va se protéger la peau l’été, mais on ne va pas faire déménager tous les bretons…Il y a donc une différence entre danger et risque !