"Didier, la 5ème roue du tracteur" : L'amour est parfois dans le pré

BD

Didier, la 5ème roue du tracteur

Dessins : François Ravard / Scénario : Pascal Rabaté

Editions Futuropolis

79 p.

17 €

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THEME

Les premières pages de la BD m’ont d’abord rappelé la lecture lointaine d’un roman d’Alison Lurie, qui tirait des situations savoureuses d’une confusion diagnostique entre un cancer de l’intestin et des hémorroïdes. Si cette BD commence de la même façon, elle part très vite vers une charmante chronique de la ruralité. On suit une tranche de vie de trois agriculteurs, peut-être bretons, dans leur quotidien rocambolesque. Il y a le Didier du titre, et sa sœur Soizic, qui tiennent la ferme familiale ; et Régis, qui vient vivre chez eux, après quelques revers de fortune.

Le scénario mêle avec finesse et talent les états d’âme amoureux des trois protagonistes et le descriptif de leur quotidien paysan, fait de petits bonheurs et de grosses difficultés.

Didier essaye de casser sa solitude sentimentale grâce à un célèbre site de rencontre en ligne, avec l’aide de sa sœur et de son ami Régis, qui font des efforts désespérés pour lui créer un profil acceptable (et ce n’est pas gagné !). Ce ne sera pas de tout repos, mais très drôle.

POINTS FORTS

Depuis toujours, le scénariste, Pascal Rabaté, aime le destin des gens simples. Il a ce talent de vous attacher à eux, sans cacher leurs défauts ou leur misère, mais en évitant toujours la commisération. C’est encore le cas dans cette nouvelle œuvre, où on se prend très vite d’affection pour ce trio improbable, et pour toute une galerie de personnages qui gravitent autour, avec beaucoup de justesse et de drôlerie. Citons, pêle-mêle : Coquinette, redoutable rencontre « Meetic » de Didier ; et la description d’une foire locale- pardon, d’une fête des labours- et de ses participants (j’ai adoré le disc-jockey).

J’ai aussi aimé le dessin de Ravard, très épuré, mais très expressif. Il a une façon de donner vie au moindre de ses personnages qui m’a beaucoup plu. Il doit sûrement il y avoir une grande complicité entre les deux auteurs, car Ravard nous donne vraiment l’impression d’être dans une bande dessinée de Rabaté. Comme « les petits ruisseaux » (déjà chez Futuropolis), par exemple, une de ses œuvres précédentes, où il officiait seul.

POINTS FAIBLES

Puisqu’il faut en trouver un, il y a peut-être le risque du « déjà-vu ». Les auteurs de BD modernes sont de plus en plus attirés par ce style de chroniques douces-amères. Mais toutes n’ont pas la maîtrise affichée ici, surtout du point de vue de la conduite du scénario. Certains d’entre vous pourront aussi être refroidis par la simplicité du graphisme, qui est effectivement bien réelle. La plupart des décors sont assez sommaires et l’utilisation de teintes pastels peut sembler un peu convenu.

EN DEUX MOTS

Faites-vous plaisir, en dégustant cette BD comme un apéritif de fin d’été. Ce n’est pas la BD du siècle, mais c’est la garantie d’un moment agréable et chaleureux, et ce n’est déjà pas si mal.