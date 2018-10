Deuxième Guerre Mondiale : les trois idées reçues sur la résistance

"Les trois légendes de la Résistance” constitue le deuxième volet de nos [Cours d’Histoire] consacrés à la Résistance (Programme de Troisième et de Première). Dans cette, l’historien Olivier Wieviorka répond aux questions suivantes:

Comment définir le résistant au lendemain de la Guerre? Quel est son statut?

Quelle était la vision gaulliste de la Résistance? Faut-il opposer la vision d’une résistance civile à la vision militaire?

La Résistance était-elle apolitique?

Quelles sont les trois légendes de la Résistance? Comment se sont-elles construites puis déconstruites?

La résistance fut-elle hantée par le sauvetage des juifs?



Quel a été le rôle de l’Eglise? Qui sont les vichyso-résistants?

Comment est-on passé de la mémoire du héros à la mémoire de la victime? A l’ère du soupçon?

L’invité: Membre de l’Institut universitaire de France et professeur des universités à l’Ecole normale supérieure de Cachan, Olivier Wieviorka, est un spécialiste reconnu de la Résistance et de la Seconde Guerre mondiale auxquelles il a consacré plusieurs livres qui font autorité, dont une Histoire du Débarquement et une Histoire de la Résistance. Il a publié avec Jean Lopez Les Mythes de la Seconde Guerre mondiale (Perrin) et co-dirigé une Histoire militaire de la France avec Hervé Drévillon (Perrin-Ministère des Armées).