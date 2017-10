Comment la deuxième guerre mondiale demeure la matrice de la mémoire collective des Français

Atlantico.fr : Qu'est-ce que ce sondage nous explique de la société française de façon générale? Sur quoi se repose notre imaginaire collectif?

Denis Pechanski : Le rapport des Français à l’Histoire est vraiment singulier. Un sondage récent nous apprenait que plus de 85% d’entre eux se déclaraient « intéressés par l’Histoire », 40% même « tout à fait intéressés ». Il y a déjà plusieurs décennies le très élégant historien britannique, Théodore Zeldin, consacrait un livre à succès aux « Passions françaises ». Sans conteste l’Histoire figure dans les toutes premières places. Impossible, donc, d’imaginer comprendre notre imaginaire collectif – quand un scientifique l’analyse, ou de le mobiliser – quand un politique souhaite convaincre sans comprendre cette centralité.

Que, parmi les événements les plus importants depuis 1900, objet de notre sondage, la Seconde Guerre mondiale occupe une place si prééminente n’est pas lié simplement à l’ampleur de l’événement, mais au rôle de matrice du temps présent qu’elle occupe depuis bien longtemps. Matrice de la mémoire collective pour être plus précis, comme représentation sélective du passé participant à la construction et à la cohérence identitaire du groupe. Elle occupe de loin la tête du classement avec plus de 20% des citations, sans compter l’évocation des « deux guerres mondiales ». Mais, justement, en ces années du centenaire, on aurait pu penser que la Première guerre, la der-des-der comme on l’appelait ensuite, occuperait une pace de choix. Or, seule, elle n’est évoquée que par 3% des sondés. Ce sont les absents qui soulignent la prééminence de la présente : rien ou presque sur l’effondrement majeur du bloc soviétique, la chute du Mur de Berlin, es guerres coloniales, l’abolition de la peine de mort, rien sur les grandes découvertes, les révolutions technologiques ou les avancées sociales. Quant à la construction européenne, sous toutes ses variantes, elle n’est citée au premier rang que par 1% des sondés. Ce n’est pas un hasard si le 6 juin 2012, pour l’anniversaire du débarquement, l’événement-monde par excellence, le président François Hollande avança au mémorial de Caen qu’il était, comme président, garant de la mémoire française de la Seconde Guerre mondiale. Une mémoire qui trouvait sa place, en quelque sorte, dans les prérogatives présidentielles, au même titre que les Affaires étrangères. Ce n’est pas un hasard non plus si le président Emmanuel Macron n’a guère diminué le rythme des commémorations sur cette période clé pour les Français et pour la représentation qu’ils en ont. Seul un autre marqueur des fureurs du monde occupe une place singulière : c’est le terrorisme avec 10% des citations, le 11-Septembre d’abord, puis les attentats de Paris.