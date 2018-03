La deuxième chance d’Emmanuel Macron avec les militaires

Atlantico : La visite de Macron à Mourmelon ce 1er mars, après les annonces sur le service national universel ou la loi de programmation militaire, conduit à se poser la question de l'état des relations qu'entretient le Président avec les hauts gradés de l'armée. Quelles sont-elles aujourd'hui?

Vincent Desportes : Avant de répondre à cette question il faut rappeler le contexte et ce qu'il s'est passé depuis dans les 10 derniers mois. Emmanuel Macron a une profonde méconnaissance des armées lorsqu'il arrive à la présidence car il ne s'était pas occupé de relations internationales et encore moins des armées jusqu'alors. Il ne sait pas ce que c'est qu'un soldat, il ne connaît pas le rapport qu'entretien le soldat avec son supérieur. Dans un premier temps il va se servir de l'armée uniquement comme un outil de communication supplémentaire, ce sera une de ses premières erreurs et elle se traduira par la démission du général de Villiers.

Démission qui sera largement commentée pour le plus grand déplaisir des militaires, on se souvient notamment de Christophe Castaner qui avait assimilé le général à un "poète revendicatif".

Après, petit à petit il va commencer à prendre conscience de ses erreurs. Comme c'est un homme extrêmement intelligent il va essayer de retrouver la connexion avec les militaires. Il a néanmoins un boulet à la cheville dont il ne s'est pas dégagé qui est le service national universel que les militaires dans leur ensemble considèrent comme un gadget électoraliste basé sur "l'envie de nation" des électeurs et la nostalgie du service militaire. On veut lancer ce "gadget" sans savoir exactement ce qu'on en attend et sans se préoccuper de la question de la faisabilité. Ce que l'on sait aujourd'hui c'est que cette idée qui est peut-être généreuse mais imprécise (et qui n'est qu'un rattrapage trop tardif de ce qu'aurait dû faire la nation avant) est parfaitement impossible à réaliser pour de multiples raisons techniques. Le problème des militaires c'est qu'ils craignent que ce soit eux qui en portent la plus lourde charge et ce même si on les a rassuré sur le plan budgétaire. Les militaires et en particulier les haut-gradés sont d'accord pour participer à cette mission d'intérêt général pour laquelle ils auraient des savoirs-faire à faire valoir mais craignent que le bon fonctionnement du dispositif repose principalement sur eux. Auquel cas il serait incompatible avec l'entreprise de reconstruction des armées dans laquelle s'est lancé Emmanuel Macron avec la Loi de programmation militaire.

Cela mis à part, le président a compris, en particulier s'agissant de l'armée de terre, que c'était eux qui combattaient et que ce sont ces gens qui donnent leurs vies pour leur pays sous les ordres du même président et qu'il est donc nécessaire de rétablir cette connexion presque charnelle entre ces deux protagonistes. C'est dans cette démarche que s'inscrit cette visite du jour. Plus largement je ne doute pas qu'au vu des enjeux et de son intelligence qu'il va arriver à resserrer les liens mais à la condition de respecter ses engagements sur le renforcement du budget des armées et qu'il ne fasse pas porter la lourde charge du SNU sur l'armée.