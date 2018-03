"Deux mensonges et une vérité" : en amour, pas de rente de situation !

THEATRE

Deux mensonges et une vérité

de Sébastien Blanc et Nicolas Poiret

Mise en scène : Jean-Luc Moreau

avec : Lionnel Astier, Raphaëline Goupilleau, Frédéric Bouraly,

Philippe Maymat, Esther Moreau, Julien KIrsche

Scénographie : Stéphanie Jarre

INFORMATIONS

Théâtre Rive-Gauche

6, rue de la Gaîté Paris 14ème

Du mardi au samedi à 21h

Dimanche à 15h

Réservations : 01 43 35 32 31 ou www.theatre-rive-gauche.com

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THEME

Un couple très uni célèbre son 27ème anniversaire de mariage. Un peu maladroitement, le mari se réjouit par trop de l’aspect fusionnel de leur couple qui ne leur réserve plus aucune surprise.

Face à la déconvenue de sa femme, il propose un jeu de mensonges et de vérité, pour démontrer qu’il a raison. Piquée au vif, sa femme va entrer dans le jeu et lui faire vivre un enfer.

POINTS FORTS

1- La pièce démarre très fort, les répliques fusent, le couple Lionnel Astier et Raphaëline Goupilleau fonctionne à merveille et l’on comprend combien il est imprudent de dire à une femme qu’elle ne vous surprend plus. Le dialogue est vif, aigu, la mise en scène remarquable dans ce joli décor, constitué d’un dispositif élégant et astucieux pour évoquer les lieux successifs de l’intrigue. Raphaëline Goupilleau est tout à fait étonnante.

2- Lionnel Astier est avocat ; son meilleur ami, un peu gaffeur (Frédéric Bouraly ) tente de l’aider à comprendre cette énigme qui plonge son associé dans une telle angoisse. Ils vont tout imaginer, sans ne jamais rien comprendre. On découvre avec le mari, qui suit sa femme, que celle-ci, en raison de son métier, rencontre des gens qu’il ne connaît pas. Il en arrive à des suppositions de plus en plus abracadabrantesques.

3- Je ne veux pas révéler la suite car le suspense dure, peut-être un petit peu trop longtemps à mon gré, tout en demeurant fort drôle, grâce à l’énergie phénoménale de la mise en scène de Jean-Luc Moreau et à l’abattage évident de Lionnel Astier.

POINT FAIBLES

Je m’interroge sur le tribunal de la fin, mais je pense que les auteurs ont voulu marquer combien cet homme, au tempérament chaud, était soudain capable de « partir en vrille » et de risquer de tout perdre pour ne pas admettre qu’il a eu tort.

EN DEUX MOTS :

Ces « Deux mensonges et une vérité » donnent du bonheur aux spectateurs. La salle rit de bon cœur, et la pièce propose un conseil à ces couples heureux, unis depuis longtemps, qui font parfois sans le savoir l’admiration des autres qui ont eu moins de chance. Pour que l’amour continue, il faut tenter de se surprendre, sans rivalité et avec amour. Joli spectacle de deux jeunes auteurs prometteurs.

UN EXTRAIT

Catherine : "Cette soirée avait si bien commencé, pourquoi ça dégénère ?

PHILIPPE : Ça ne dégénère pas. Ça ne peut pas dégénérer, ça ne peut plus dégénérer. Il ne peut plus rien se passer.