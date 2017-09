"Deux frères et les lions" : un parcours haletant et vertigineux

THEATRE

DEUX FRERES ET LES LIONS

De Hédi de Clermont-Tonnerre

Mise en scène de Hédi de Clermont Tonnerre et Vincent Debost

Avec Hédi de Clermont Tonnerre et Lisa Pajon ou Romain Berger

INFORMATIONS

Théâtre de Poche

75 Bd du Montparnasse

Paris 75006

Du mardi au samedi à 19h, le dimanche à 17h30

Réservations : 01 45 44 50 21

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THEME

C’est un conte tiré d’une histoire vraie, qui nous entraîne dans l’ascension exceptionnelle de 2 jumeaux, issus d’un milieu déshérité, dans l’Angleterre des années 1940, qui vont faire, grâce à une intuition étonnante et pas mal de chance, une fortune colossale, main dans la main, avec une obstination sans limite, mais toujours dans la légalité.

POINTS FORTS

1 Nous sommes accueillis dans le hall du Théâtre de Poche, par les deux comédiens, chantant inlassablement un refrain, en nous offrant du thé et des gâteaux, car oui, nous sommes en Angleterre à l’heure du thé ! Ils ont tous les deux 70 ans, vivent une retraite heureuse dans leur incroyable château piqué sur le rocher d’une île, loin de tout et ils vont nous raconter leur vie. Le décor est planté. Deux fauteuils, une table basse, une théière, des tasses à thé. Un grand écran va nous faire traverser les différents lieux et épisodes marquants de leur ascension.

2 C’est l’histoire d’une vengeance qui sera à la hauteur de l’humiliation subie et du rejet de la société, lorsqu’ils ont débarqué à Londres, décidés à s’en sortir coûte que coûte. La force du propos et de leur action vient du fait qu’ils sont deux, identiques, avec le même projet : devenir les plus puissants. C’est comme si ils n’étaient qu’un, avec le double d’énergie, d’intelligence, de volonté, de vision. Ils sont tellement ensemble, qu’ils parlent ensemble (ce qui est le résultat d’un travail exceptionnel !) ou, si l’un commence un phrase, l’autre la finit. Ils se marieront ensemble, auront une fille ensemble, et divorceront ensemble… Cette réalité de la gémellité est assez troublante !

3 Leur histoire va cependant être perturbée lorsqu’ils vont vouloir faire hériter leurs filles de leur immense fortune car ils vont se heurter à la population locale et aux institutions qui sont régies par un droit ancien qui interdit aux filles d’hériter. Un nouvel enjeu pour ce deux jumeaux qui, n’ayant peur de rien ni de personne, vont tout faire pour essayer de changer ce droit…

4 Il est intéressant de voir comment ces 2 jumeaux des bas-quartiers ont eu l’intelligence et le courage, alors qu’ils travaillaient comme ouvriers, de suivre des cours du soir (complémentaires l’un de l’autre), de faire des stages au sein de l’entreprise,ce qui leur a permis de grimper, et d’arriver au sommet.

5 Les comédiens sont excellents, la mise en scène, vigoureuse et créative, les jeux de lumières intelligents…