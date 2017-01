Détection des maladies : pourquoi votre respiration pourrait devenir la meilleure aide au diagnostic demain

Atlantico : Un groupe de cinquante-six chercheurs du monde entier a présenté dans une étude ses travaux sur un appareil capable de diagnostiquer dix-sept maladies - parmi lesquelles des cancers (du côlon, des poumons, des ovaires, etc.), mais aussi deux types de maladies de Parkinson - et grâce à la seule analyse de la respiration. Quels sont les ressorts de cette technologie ? Que peut effectivement révéler la respiration sur notre état de santé ?

Stéphane Gayet : Les cellules du corps humain ont une dimension moyenne proche de 30 microns, avec de grandes variations. Le micron est le millième du millimètre. Une cellule vivante est une entité autonome qui respire, se nourrit, a un métabolisme, fabrique des protéines, grossit, se multiplie et meurt. C’est déjà une véritable usine biochimique, eu égard au grand nombre de processus qui s’y déroulent à chaque instant. Dans l’état actuel de nos connaissances, le niveau cellulaire est devenu beaucoup trop général et imprécis.

L’échelle biologique opérationnelle est aujourd’hui le nanomètre, c’est-à-dire le millième du micron, soit le millionième du millimètre. C’est l’échelle moléculaire. À titre d’exemple, un atome d’hydrogène mesure environ 0,1 nanomètre, une molécule d’eau environ 0,35 nanomètre et une molécule d’acide désoxyribonucléique (ADN) en double hélice environ 2,5 nanomètres et une molécule d’hémoglobine environ 5,5 nanomètres. Les nanosciences et les nanotechnologies sont des sciences et technologies chimiques, biologiques, mais aussi microélectroniques qui concernent des matériaux, structures et systèmes d’une dimension allant d’un à 100 nanomètres.

Les composés organiques volatils (COV) constituent une vaste famille hétérogène de molécules qui contiennent du carbone et un ou plusieurs autres éléments tels que l’hydrogène, l’oxygène, l’azote, les halogènes (fluor, chlore, brome, iode), le soufre, ou encore le phosphore. Les COV se trouvent à l’état de gaz ou de liquides qui s’évaporent facilement dans les conditions habituelles de température et de pression. Les COV sont produits par les plantes, les animaux et les combustions. On trouve parmi eux de nombreux solvants très utilisés. Les COV font partie des principaux polluants atmosphériques. Parmi les innombrables COV, il faut citer l’acétaldéhyde, l’acétone, l’acétylène, le benzène, le butadiène, l’éthane, l’éthylène, le formaldéhyde ou formol, l’isoprène, le méthane, le méthanol, le nonanaldéhyde, le perchloroéthylène, le propylène, le styrène, ou encore le toluène.

Les animaux, dont l’homme, produisent des COV qui sont éliminés dans l’urine, les matières fécales et le gaz expiré. Le méthane et l’acétone en sont deux exemples. À l’époque où les diagnostics médicaux reposaient essentiellement sur l’analyse des signes et symptômes présentés par les malades, les médecins reniflaient leur haleine, leur urine et leurs selles et goûtaient leur urine (d’où les expressions de diabète sucré et de diabète insipide). Le jeûne prolongé et surtout le coma acido cétosique venant compliquer le diabète de type I s’accompagnent d’une odeur cétonique de l’haleine.