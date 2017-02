Déstabilisation : quand l'Allemagne répond aux accusations de l'administration Trump en se déchargeant sur Mario Draghi et la Banque centrale européenne

Edouard Husson : D'habitude ce sont les hommes et femmes politiques allemands qui disent les choses un peu trop franchement. Là ils sont battus à leur propre jeu. Le président américain, se moquant des usages et de la langue feutrée qui entoure les questions monétaires a fait perdre ses moyens à ce vieux routier de la politique qu'est Wolfgang Schäuble, vétéran du Parlement allemand, puisqu'il est élu depuis 1972, et ministre quasi-inamovible de Helmut Kohl puis, après la période Schröder, d'Angela Merkel ! Le plus étonnant, c'est que Schäuble ne refuse pas l'argument du président Trump, il surenchérit.

Il acquiesce à l'idée selon laquelle le mark est sous-évalué pour l'Allemagne. Et il en rend responsable le président de la BCE. Ecoutons bien: le président américain fait dire à la personnalité politique la plus appréciée des Allemands qu'effectivement il vaudrait mieux un euro plus fort mais que l'euro est en quelque sorte pris en otage par le "quantitative easing" de Mario Draghi. Il y a vraiment de quoi faire entrer la zone euro en turbulence, et c'est sans doute l'un des objectifs recherchés: voici la deuxième déclaration en deux semaines d'un proche de Trump mettant en cause la cohérence de l'eurozone. Ce que dit Schäuble a de quoi effrayer un Européen du Sud et même un Français: tandis que l'euro est sous-évalué pour l'Allemagne, il est surévalué pour de nombreux pays. Schäuble ne veut pas être accusé d'être un mauvais camarade européen; mais la réponse qu'il fait le transforme en plus mauvais camarade encore. Ce n'est plus seulement la Grèce que Schäuble veut voir sortir de la zone euro ; c'est la France et l'Europe du Sud ! Et bien, agissons vrai!

Nicolas Goetzmann : Wolfgang Schäuble est visé directement par l'administration américaine, qui, même avant l'arrivée de Donald Trump, implorait l'Allemagne de cesser sa politique d'excédents commerciaux maximums. Il est à rappeler que l'Allemagne ne respecte pas les règles européennes en vigueur à ce propos, puisque l'excédent commercial est limité à 6% du PIB alors que la position allemande est proche de 9%. Ce qui est critiqué, ce n'est pas la qualité des produits allemands, c'est la méthode employée par l'Allemagne, qui consiste à réprimer sa demande intérieure, tout en profitant de la demande extérieure, notamment en provenance des Etats Unis, pour créer son excédent. La réaction allemande consiste donc à accuser Mario Draghi et sa politique expansionniste de provoquer une sous-évaluation de l'euro, qui serait à l'origine du déséquilibre. Wolfgang Schäuble se débarrasse du problème tout en poursuivant son objectif, qui est de faire taire Mario Draghi. Évidemment, ce sont des arguments totalement fallacieux, parce que la politique d'excédents commerciaux, si elle est favorisée par un euro faible, est d'abord le fruit des décisions du gouvernement allemand. C'est le déséquilibre entre épargne et investissement, ajouté à l'excédent budgétaire du pays, qui conduit à la création de cet énorme excédent commercial. La sous-évaluation de l'euro par rapport aux fondamentaux allemands n'est que le résultat d'une union de 19 pays, aux forces inégales, et dont l'Allemagne est le plus puissant. C'est un déséquilibre structurel inhérent à la construction européenne.