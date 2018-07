Les dessous du regain de tensions entre les Etats-Unis et l'Iran

Atlantico : Hier soir Hassan Rohani et Donald Trump se sont à nouveau affrontés par paroles interposées. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce regain de tensions ? S'agit-il là uniquement de la réponse iranienne à l'interdiction donnée, par Trump aux pays européens, de continuer à commercer avec l'Iran?

Ardavan Amir-Aslani : Donald Trump ne peut pas interdire à un pays souverain de faire ce que bon lui semble, heureusement ! En revanche, il est clair que nous avons affaire à une administration aux méthodes pour le moins agressives : elle menace l'Europe de travailler avec l'Iran, menace la Chine de sanctions supplémentaires sur les régimes douaniers, menace le Mexique et le Canada de sanctions économiques. Sa stratégie, c'est la menace permanente ! Dans le cas iranien, il n'y a rien de nouveau aujourd'hui. La phrase de Rohani n'implique guère de conséquences pour les Américains, c'est une phrase très théorique qu'aucun fait concret ne vient étayer.

Le discours de Rohani est en réalité très anodin, il ne faut pas être tenté d'y voir autre chose.

En revanche, Trump évidemment ne se prive pas de saisir l'occasion et de menacer une nouvelle fois le pays de représailles. Pourquoi une telle attitude ? Je pense que cela vient de sa politique de surenchère – il nous en a donné un aperçu avec Kim Jong-Un durant toute l'année 2017, on se souvient encore de cette escalade verbale autour de la taille du bouton nucléaire... En réalité, je pense que cela tombe fort à propos dans un moment où Trump, critiqué aussi bien par les Démocrates que par les Républicains après son scandaleux rendez-vous d'Helsinki avec Vladimir Poutine, a grand besoin de détourner l'attention de l'opinion publique américaine.

Thierry Coville : Les dirigeants iraniens parlent depuis quelques mois d'une guerre économique que les Etats-Unis veulent mener contre eux. Les Etats-Unis veulent en effet réimposer les sanctions suspendues en 2016 suite à l'accord sur le nucléaire. L'objectif américain est très clairement de déstabiliser massivement l'économie iranienne. Dans leur esprit, aucun pays ne devrait pouvoir commercer avec l'Iran. Ils veulent notamment appliquer un embargo total sur le pétrole iranien, or les exportations pétrolières représentent 40 % des revenus de l'Etat et 80 % des exportations de biens. De plus, le Secrétaire d'Etat Mike Pompeo vient de rencontrer les opposants à la République Islamique d'Iran aux Etats-Unis. Enfin, si l'on prend les 12 points énoncés par Mike Pompéo sur lesquels l'Iran doit céder pour que ces sanctions s'arrêtent, ils reviennent à une "capitulation" de la République Islamique d'Iran. Au total, l'ensemble des dirigeants de la RII sont persuadés qu'ils font face à une stratégie de déstabilisation des Etats-Unis qui vise implicitement un changement de régime. Enfin, il faut prendre en compte la scène politique intérieure iranienne. Rohani doit montrer aux "durs" qu'il répond à ces attaques répétées.

Donald Trump et Mike Pompeo ont une un nouvelle fois réitérés leur volonté de libérer le peuple iranien d'un gouvernement qu'ils perçoivent comme une mafia. Connait-on le sentiment de la population iranienne face au conflit qui oppose leur gouvernement à Washington ?

Ardavan Amir-Aslani : Avant toute chose, les Iraniens sont perplexes face à cette administration qui se comporte comme le shérif de la planète. En vertu de quoi ? Les Américains font peut-être une fixation sur le régime iranien, mais on n'observe guère de mouvements américains similaires à l'encontre, par exemple de l'Arabie saoudite, dictature s'il en est, ou d'autres dictatures avec lesquelles les Etats-Unis ont d'excellentes relations...

Aujourd'hui, le peuple iranien est très fatigué : des sanctions, de la sécheresse qui dure depuis cinq ans, de l'inertie économique, et de ce climat de menaces permanentes. La monnaie a perdu 60% de sa valeur en un an face au dollar, la plupart des grands groupes étrangers comme PSA, Total, Vinci, qui ont abandonné leurs projets d'investissement en Iran face au risque de sanctions américaines, et à partir du 4 novembre, à cause de la transposition des sanctions américaines sur l’énergie, l’Iran vendra alors 1,2 million de baril de moins par jour par rapport aux deux millions quotidiens actuels, soit 40% de recettes pétrolières en moins par an. Sans oublier l'accord de Vienne sur le nucléaire, qui a fêté ses trois ans le 14 juillet mais qui n'a pas tenu ses promesses de retombées économiques en dépit de la bonne volonté de l'Iran.

Le peuple iranien est fatigué et ne souhaite qu'une chose : normaliser la situation. Néanmoins, les Iraniens tolèrent très mal les tentatives d'ingérence du président américain dans leur politique intérieure. Si changement il doit y avoir, il ne pourra venir que du peuple iranien lui-même. Ils refusent une solution imposée depuis l'étranger. Aujourd'hui, la politique étrangère américaine cherche à créer un nouvel ennemi, comme elle l'a fait avec l'Irak il y a quinze ans. Mais l'Iran ne sera pas un second Irak.

Thierry Coville : Il y a un énorme mécontentement social actuellement en Iran qui a différentes causes. Il y a une énorme déception par rapport au fait que les sanctions américaines vont être réimposées. Globalement, la population pensait que cette question était réglée. De plus, il y des problèmes sociaux structurels qui travaillent la société : chômage (notamment des jeunes diplômés), perception généralisée que le système économique et politique est complètement corrompu. Il y a également des problèmes graves environnementaux, une véritable pénurie d'eau, notamment dans le Sud du pays. Il faut bien voir que la population iranienne était déjà déçue des retombées de l'accord de 2015. Beaucoup de gens attendaient que cet accord règle tous les problèmes sociaux précédemment évoqués. Avec la reprise des sanctions, il y a beaucoup de pessimisme et de déception qui s'installent. De plus, la colère populaire cherche un bouc émissaire et c'est le gouvernement qui en fait les frais.

Néanmoins, il faut également rappeler un certain nombre de choses à ceux qui espèrent un changement de régime. La population est extrêmement nationaliste et a vu à quel point les insurrections populaires ou les guerres ont détruit un certain nombre de pays dans la région (Syrie, Irak). La classe moyenne urbaine qui veut la démocratie et un Etat de droit veut un changement pacifique. C'est pour cela que les taux de participation aux élections présidentielles et législatives sont élevés (près de 70 %).

Par contre, il ne faut pas négliger, comme dans n'importe quel pays, un scénario dans lequel des populistes, portés par la colère de la rue, pourraient gagner les prochaines élections législatives et présidentielles si le taux de participation est bas. Dans ce cas, on peut s'attendre à un Iran encore plus agressif à l'extérieur et qui pourrait réprimer encore plus à l'intérieur. C'est à mon avis un des principaux dangers de la politique américaine actuelle vis-à-vis de l'Iran.

Les autorités iraniennes se préparent à gérer cette période de crise. Deux facteurs clés vont jouer dans la réussite ou l'échec de leur politique de gestion de crise. Quelle sera la hauteur de l'embargo pétrolier ? La Chine (20 % des achats) va continuer à acheter le pétrole iranien. Mais que va faire l'Europe qui achète au moins 20 % des exportations iraniennes d'hydrocarbures et l'Inde, autre gros acheteur ? Les autorités iraniennes devront montrer à la population que cette gestion de crise ne s'accompagne d'une montée du clientélisme et ne conduit pas in fine à relativement favoriser les entités socio-politiques proches du régime (fondations, Pasdaran, etc.).