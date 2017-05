"Le despotisme démocratique" : particulièrement utile à lire entre les deux tours

Les ouvrages de Richard Labévière sur le Moyen Orient et le terrorisme dérangent mais font référence. Pour comprendre les enjeux de la "mondialisation à risque" du terrorisme, la lecture de son dernier essai peut s'avérer particulièrement utile.

En favorisant l'apparition dans notre fil d'actualité de contenus reflétant nos préférences en matière d'informations et d'idées politiques, Facebook et Google contribuent à la réduction de notre champ de pensée.

Dans ce sondage exclusif Harris Interactive pour Atlantico et RMC, 28% des Français envisageant de voter Emmanuel Macron au 2d tour appuieront ses réformes contre 43% dans le cas de Marine Le Pen et de ses électeurs.

Pendant trois ans, Michel Pascal a recueilli les confidences inédites des plus grands noms de la profession, mais aussi celles des patrons et des hommes politiques. Aucun scénariste n'aurait osé imaginer les complots, les pièges, les hasards qui ont forgé les individus, les films et les compagnies pendant cet âge d'or. Extrait de "Histoire secrète de cinéma français", de Michel Pascal, aux Éditions Robert Laffont (1/2).