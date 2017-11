Désindustrialisation : quoiqu’on vous en ait dit récemment la spirale infernale de l’industrie française n’a pas été enrayée

Le 16 novembre 1982 étaient ouvertes, à Paris, les Assises nationales de l'industrie. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'industrie, plaida pour les nationalisations qui devaient permettre, selon lui, de relancer un secteur qui avait – déjà – perdu plus de 500.000 emplois durant le septennat de Valéry Giscard d'Estaing.

Louis Gallois, alors directeur général de l'Industrie, plaida pour la modernisation et – déjà – pour la compétitivité. Au demeurant, il est très intéressant de lire ces lignes de l'époque et de les comparer à certains passages du célèbre rapport Gallois de 2012 qui s'est concentré sur la compétitivité-prix et a négligé d'examiner la compétitivité hors-prix.

Le défi de l'effet-gamme

L'exemple du secteur automobile est assez stupéfiant autant qu'instructif. Renault aura raté son alliance avec Volvo en 1988 malgré les efforts de Gérard Longuet. L'idée était d'associer un constructeur de volumes à un opérateur de niche haut de gamme. L'exemple de VW et d'Audi démontrent que cette fusion aurait eu tout son sens.

De même, Renault a raté le rachat de Skoda et désormais, grâce aux efforts de VW, Skoda produit des véhicules de qualité qui dépassent le niveau de gamme de Renault. Ce double exemple montre notre faible capacité à nouer des alliances ( voir le récent cas d'Alstom et Siemens ) et notre niveau insuffisant de qualité. Il y a un effet gamme et qualité dont nous sommes trop souvent exclus.

Dès lors, il est puéril d'effectuer un solde entre les fermetures et les créations de sites industriels – comme l'a récemment effectué un média réputé comme Le Figaro – alors que la comparaison n'est que numérique et n'inclut pas de corrélation par la taille des établissements.

Dans un tel graphique, la fermeture d'un site de 450 personnes équivaut à l'ouverture d'un site de 23 personnes en production.

Le commerce extérieur :

Même le secteur de l'industrie agroalimentaire ne nous permet plus d'être premier en Europe ce qui traduit la crise de notre structure de coûts et nos positionnements concurrentiels imparfaits.

Il est loisible de proclamer que la croissance pour 2017 est robuste à condition de ne pas omettre qu'elle repose sur des pilotis nommés politique monétaire accommodante et taux d'intérêt bas.

Notre spécialisation internationale analysée avec minutie par la Coface se heurte à des faiblesses.

Le commerce extérieur est ainsi un vrai thermomètre de la consistance de la croissance d'un pays et dans le cas de la France, l'objectivité condamne à être lucide sur nos défaillances : le déficit escompté pour 2017 est de près de 65 milliards d'euros.

La Coface relève cinq éléments : " le nombre insuffisant d'entreprises exportatrices, l'affaiblissement du niveau de gamme, des efforts d'innovation insuffisants et deux autres points : l'endettement public élevé, le faible taux d'emploi des jeunes et des travailleurs âgés ".