Derrière le ridicule de la démission fracassante du directeur des programmes scolaires, les ravages très concrets de la domination d'une gauche sectaire sur le monde intellectuel français

Atlantico : Les directeurs des programmes Michel Lussault a démissionné de son poste en accusant à demi-mots son nouveau ministre, Jean-Michel Blanquer de proximité avec la droite. Il lui reproche notamment son entretien avec Causeur et Valeurs Actuelles et d'écouter des propositions éducatives qui ont déjà été discutées et débattues au sein de son administration. Ne s'agit-il pas là d'un bel exemple de privatisation des débats d'idées au sein de l’appareil de l'Etat ?

Martine Daoust : Ce qu'il faut dire tout d'abord, c'est qu'il faut sortir de cette sempiternelle rengaine école de gauche école de droite, c'est un mauvais débat. Le problème n'est pas là. La vraie question est de trouver une solution dans la fracture scolaire entre les élèves qui ont un environnement d'instruction ad hoc et les autres. La question de la réussite des enfants et ses solutions ne sont ni de gauche ni de droite. Michel Lussault démissionne et c'est normal, il avait été mis en place par le gouvernement précédent.

Cela se fera désormais autrement et sans lui. Sa réaction est en effet typique de certaines rigidités face au débat. Alors qu'à son poste même, il y a un vrai débat. La problématique des programmes est essentielle. Deux personnes ont déjà démissionné du conseil supérieur des programmes. Et c'est peut-être une bonne chose, parce qu'il est vrai que les programmes à mon avis doivent sortir du dogme. Pour cela, il faudrait peut-être demander aux personnes les plus informées sur la question, les universitaires. Et ce discipline par discipline, pour savoir ce qu'ils attendent d'un élève après le bac. Je ne suis pas certaine qu'ils soient vraiment consultés et écoutés. Car pour avoir fait 40 ans de cours en première année, je peux vous affirmer qu'il y a des cas pour lesquels on s'interroge vraiment sur la validité de leur formation scolaire.

Car au fond, une fois qu'on a parlé des fondamentaux, il reste la question de ce qu'on doit mettre dans l'école. Et apparemment personne ne semble près à en discuter jusqu'à aujourd'hui dans les administrations de l’Éducation nationale jusqu'à aujourd'hui. Car le but n'est évidemment pas d'empiler les connaissances mais de faire des têtes bien faites ! Et pour cela il faut réfléchir aux conséquences de l'Ecole, faire en sorte que le milieu scolaire discute avec le monde en dehors des rectorats pour discuter des résultats.

Le bilan que défend Lussault ne créerait pas des "happy fews", au contraire du modèle "jésuite" de Blanquer selon l'ancien directeur...

Martine Daoust : On est en 2017 et notre modèle éducatif est très inégalitaire et toujours plus inégalitaire. On creuse l'écart entre des enfants favorisés et les autres. Jean-Michel Blanquer l'a très bien dit. L'école mais en fait tout l'enseignement crève de l'égalitarisme. Il faut pouvoir moduler en fonction des capacités d'apprentissage, des parcours des élèves. Et cela a un coût évidemment. Alors oui l'école doit être bienveillante, mais on ne fait pas une école jésuite ! Il faut sortir de ce genre de débat, c'est essentiel pour inverser la situation.