Derrière la "purge" saoudienne, le premier signe d’une politique américaine plus efficace qu’il n’y paraît pour le Moyen Orient ?

Mohammed ben Salman, nouvel homme fort du royaume, a organisé une nouvelle "purge" durant le week-end, semblant organiser ainsi un nettoyage du pays et asseoir son pouvoir. Comment interpréter ces actions au travers du prisme du soutien américain ? Ces "purges" peuvent-elles être vues comme une réelle lutte contre "l'islam politique" au sein du Royaume ?

Roland Lombardi : Effectivement, comme je l’avais annoncé dans un précédent entretien, en septembre dernier, la « Nuits des longs Cimeterres » se poursuit au pays des Saoud[1].

Ce week-end, dans le cadre d’une enquête sur la corruption, près de quarante dignitaires saoudiens, princes, ex-ministres et hauts responsables du régime ont été mis aux arrêts. Parmi cette nouvelle vague d’interpellations, figure l’ancien ministre des Finances Ibrahim al Assaf et surtout, le puissant prince Al-Walid bin Talal, une des plus grosses fortunes de la planète…

Parallèlement, le ministre de l’Economie et de la Planification, Adel al-Faqieh, le ministre de la Garde nationale Met’ib ben Abdallah et Abdallah Sultan, le commandant en chef de la marine saoudienne, ont été quant à eux démis de leurs fonctions.

Dans ces cas précis, pour être honnête, c’est la raison de la lutte contre la corruption qui est officiellement avancée. Cependant, au regard des personnalités dernièrement « embastillées », on peut aussi y voir des objectifs hautement plus politiques quant à cette nouvelle purge du week-end. En effet, c’est clairement la vieille garde du régime qui est - encore – visée. Clairement, le Prince Salman est en train d’asseoir son pouvoir.

Pour en revenir à la lutte contre « l’islam politique » ou son corollaire, «l’islam radical » proprement dit, il ne faut pas perdre de vue que parallèlement à l’ « épuration » politique à laquelle nous assistons, une sorte de « Perestroïka orientale » (réformes économiques et sociales) bat toujours son plein. Ainsi, au-delà des dernières déclarations du Prince Salman qui souhaite, comme il l’a promis, ramener son pays à une forme plus « modérée » de l’islam, une répression féroce et une véritable « opération têtes propres » (ou plutôt une « Danse du Sabre sur les mauvaises têtes ») dans les milieux religieux les plus extrémistes a toujours lieu. En quelques semaines, on a vu la police religieuse du royaume de plus en plus marginalisée et je rappelle que près d’un millier d’imams et des notables religieux douteux ont été littéralement raflés. En particulier chez les Sahwis, une fusion de salafistes et d’Ikhwanis (membres des Frères musulmans). Comme en témoignent les dernières arrestations de Salman al-Awda, Awad al-Qarni et Ali al-Omari, trois importants prédicateurs radicaux.

Pour expliquer cette tendance historique et, disons-le, révolutionnaire, qui touche pourtant le berceau du wahhabisme-salafisme (interprétation la plus rigoriste et la plus intolérante de l’islam), on évoque souvent le pragmatisme, la jeunesse et le modernisme du futur roi. Peut-être. Mais pour ma part, comme le sous-entend justement votre question, et on en parle peu, j’y vois en premier lieu son origine dans les grands bouleversements géopolitiques de la région de ces dernières années et bien sûr, le changement de politique du grand allié et soutien américain.