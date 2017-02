Derrière les progrès affichés, quelles zones d'ombres restent à traiter avant d'avoir des voitures autonomes sûres ?

Alors que la France est toujours maintenue en alerte par le PenelopeGate, d'autres "mensonges" institutionnels ont des effets bien plus graves sur la réalité quotidienne des Français.

Pour plaire à votre bébé, le tube parfait vient d'être créé. Bientôt différents logiciels vont produire des tubes qui peuvent plaire au plus grand nombre. Si les difficultés techniques sont moindres, la recherche du consensuel devrait nuire à nos artistes.

Nouvelles révélations de la part du "Canard enchaîné" dans l'affaire dite PénélopeGate. Dans son édition du 8 février, l'hebdomadaire fait sa Une avec les indemnités de départ (45 000 € selon le journal) dont Pénélope Fillon aurait bénéficié en quittant l'Assemblée nationale. Le canard serait-il trop prompt à dispenser crime et châtiment ?

Dans le cadre de l'idéologie du tout transparent, une dangereuse confusion s'est opérée entre contrôle et transparence, donnant ainsi lieu à toute une législation qui entretient un climat de suspicion néfaste pour la démocratie.

Drame d'Aulnay-Sous-Bois : sans excuser, il faut maintenant porter la lumière sur les difficiles conditions de travail des forces de l'ordre dans les quartiers dits "sensibles" et pointer du doigt les éventuels défauts des formations et des méthodes managériales.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Sanofi s'attend à une possible baisse de ses résultats en 2017

Diplômé de l'École Polytechnique et de l'École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique, il est l'auteur d'un blog dédié à l'actualité économique .

