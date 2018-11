Derrière l’itinérance d’Emmanuel Macron et le contact direct avec les Français, le renoncement à la démocratie représentative ?

Atlantico : Suite à une rentrée politique pour le moins compliquée, et sur fond de baisse de popularité, Emmanuel Macron traverse le territoire en cette semaine de commémoration en vue de "rétablir le contact" avec les Français. Cependant, en cherchant un tel contact, alors qu'Emmanuel Macron est en opposition avec les élus locaux, les corps intermédiaires, et en prenant peu en compte le Parlement, comment mesurer le rapport du Président avec la démocratie représentative ?

Christophe Boutin : Le rapport au pouvoir d’Emmanuel Macron est bien évidemment influencé par son parcours personnel. Contrairement aux politiques qui ont lentement gravi les échelons du cursus honorum classique, élu locaux, puis élu nationaux, ministres enfin, avec en vue lointaine le Château, le jeune énarque, si l’on excepte son travail pour une grande banque internationale, est passé par les cabinets ministériels,leurs missions et commissions,avant de devenir secrétaire-général adjoint de l’Élysée puis ministre sous François Hollande, et de réussir son OPA sur la présidence en 2017.

De l’existence de ces deux parcours, on pourrait déduire une différence de compétences et jusqu’à une différence d’approche de ce qu’est,ou devrait être,la politique. D’un côté, on trouverait des politiques qui ont une connaissance des réalités de terrain, acquise au cours de leur progression dans le cursus décrit, qui ont le sens du dialogue avec des concitoyens dont ils savent entendre les doléances, et qui voient dans le Parlement le pouvoir par essence légitime, qui doit à la fois produire des normes et contrôler l’exécutif. De l’autre, on se trouverait face à des technocrates plus qu’à des politiques, facilement coupés des réalités d’un terrain où ils ne vont jamais, volontiers méprisants envers ceux qu’ils estiment avoir vocation à diriger, et pour lesquels le pouvoir de décision ne saurait s’embarrasser de trop longs débats ni être assujetti à de bien inutiles contrôles.

Les choses, comme souvent, ne sont pourtant pas si simples. D’une part, nombre de ces politiques de « l’Ancien Monde » n’étaient en fait que de purs apparatchiks, mis en place par des réseaux plus ou moins opaques, sans réels contacts avec leurs concitoyens, sans connaissance réelle d’institutions locales dont ils abandonnaient le fonctionnement à leurs administrations, et qui, une fois élus nationaux, respectaient strictement la discipline de groupe de l’écurie présidentielle qu’ils avaient rejoint, sans grande discussion des textes et moins encore de contrôle du pouvoir exécutif. D’autre part, une haute administration de grande qualité a souvent su protéger les intérêts nationaux – et ceux des citoyens – contre les politiques inconscientes, ou trop conscientes du rapport à certains lobbies, menées par la première catégorie.

Le parcours, s’il joue un rôle, n’explique donc pas tout, et chacun trouvera sans problème en regardant autour de lui des exemples de technocrates profondément respectueux des choix démocratiques comme d’élus se complaisant au contraire à s’asseoir dessus. L’oligarchie n’est pas toujours là où on la pense…