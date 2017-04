Troisième classe : derrière l'incident du passager expulsé du vol United airlines, voilà comment la montée des inégalités a mis la pression sur la qualité des services clients

Dans quelle mesure l'exemple du débarquement brutal de ce passager d'United Airlines illustre-t-il le fait que le creusement des inégalités sociales s'est également accompagné d'un creusement entre consommateurs sur la qualité de services ou encore les services après-vente qui leur sont accordés ?

Jean-Pierre Chevallier : Le problème est mal posé car le concept de creusement des inégalités sociales signifie (ou incite à penser) à tort que les plus pauvres deviennent plus pauvres à cause du fait que les riches deviennent plus riches. Le creusement des inégalités sociales correspond en réalité au fait que les plus pauvres s'enrichissent et qu'ils peuvent maintenant accéder à des biens et des services qui auparavant leur étaient inaccessibles et réservés aux riches... qui s'enrichissent davantage. Un exemple concret : jadis (dans les années 60), les Français moyens n'avaient pas de voiture ni de télé, maintenant, les Français moyens en ont, alors que les riches sont toujours plus riches : ils ont des voitures encore plus perfectionnées que les pauvres qui ont alors conscience d'être pénalisés par rapport aux riches...

qui ont les mêmes postes de télé ! Pour reprendre l'exemple du passager d'un avion surbooké de la compagnie United Airlines, jadis, les Américains moyens ne pouvaient pas voyager en avion, ce qui était réservé aux riches. Maintenant les pauvres peuvent voyager en avion. Pour diminuer les coûts, les compagnies aériennes procèdent au surbooking qui permet aux pauvres de voyager en avion à des coûts moindres encore. La contestation de certaines innovations d'entreprises telles que ce cas de surbooking dans les médias est un exemple de contestation dans la plupart des médias du capitalisme libéral par ses adversaires plus ou moins socialistes...

Banques, téléphonie, santé... En France, dans quels secteurs ce creusement a-t-il pu être observé ?

Jean-Pierre Chevallier : Autre exemple appuyant mon opinion : beaucoup de restaurants gastronomiques du type 1 ou 2 étoiles Michelin ont ouvert une salle proposant des menus dans les 30 €, ce qui permet aux plus pauvres (des Français moyens) de bénéficier de plats issus de la grande gastronomie mais en version un peu simplifiée, ce qui ne leur était pas possible auparavant. En contrepartie, les restaurateurs sont assurés d'avoir un certain chiffre d'affaires de base quasiment assuré qui leur permet d'augmenter leurs bénéfices...