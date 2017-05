Derrière les chiffres encourageants de créations d'emploi en France, la baisse alarmante de notre taux d'emploi

Atlantico : Entre une inadéquation d'une population immigrée à cette rigidité du marché du travail français, et un grand nombre de départs de personnes éduquées vers des destinations plus "désirables" comme Londres. Comment expliquer ce double phénomène, quelles en sont les causes et les conséquences ?

Gilles Saint-Paul : Un marché du travail rigide favorise les « insiders », ceux qui ont déjà un travail, ce qui rend naturellement la vie plus difficile aux nouveaux entrants sur le marché du travail : jeunes, seniors, femmes, précaires, et immigrés. Par ailleurs, l’immigration de travail est sévèrement contrôlée et outre les clandestins, le gros de l’immigration est aujourd’hui constitué par le « regroupement familial ». Le marché du travail n’est pas la caractéristique française la plus attrayante pour ces personnes ; à l’inverse, la générosité de l’aide sociale constitue un appel d’air pour les personnes peu employables, ce qui est l’opposé de ce que l’on observe au Royaume-Uni ou au Canada, qui tentent de privilégier une immigration de qualité susceptible de s’intégrer au marché du travail local.

En ce qui concerne le « brain drain », mon opinion est qu’il concerne avant tout des personnes superqualifiées : innovateurs, chercheurs, entrepreneurs, etc, ce qui signifie qu’il est difficile de mesurer son impact, parce qu’il existe aussi un flux inverse de travailleurs qui, sur le papier et donc dans les statistiques, ont des qualifications équivalentes, alors qu’en réalité ils ne sont pas comparables aux sortants. L’accélération du brain drain est le prix que l’économie française paye pour l’accumulation de réglementations qui pourrissent la vie des entrepreneurs ainsi que pour l’alourdissement de la fiscalité sur les classes moyennes et notamment les classes éduquées (ces dernières étant plus à même de s’expatrier), à travers la hausse insidieuse des charges sociales (qui compense en partie les allégements sur les bas salaires mis en place depuis les années 90) et l’érosion d’avantages fiscaux sur les revenus du capital, le quotient familial, l’assurance-vie, etc.

Un manager du secteur de la recherche-développement me confiait que du simple fait des charges sociales, il pouvait réduire ses coûts salariaux de 35% en s’installant au Canada tout en garantissant le même niveau de vie à ses employés.

Quels sont les enjeux relatifs aux migrants pour le marché du travail français, une problématique qui a pour conséquence de voir un écart record au sein de l'Europe entre le taux d'emploi des personnes nées à l'étranger et celle nées en France ? Comment adapter ce marché du travail efficacement à cette problématique ?

Il y a une contradiction entre avoir d’une part un marché du travail rigide qui décourage l’embauche, avec un taux de chômage élevé et d’autre part prétendre accueillir des « migrants » (dont la plupart, en ce qui concerne les vagues les plus récentes, sont entrés illégalement sur le territoire) aux qualifications fort faibles et dont beaucoup ne parlent pas français. Une flexibilisation accrue du marché du travail résoudrait partiellement cette contradiction mais cela signifierait que les salaires, notamment ceux des plus modestes, devraient s’ajuster à la baisse pour absorber les flux de migrants. Tant que ces réalités économiques ne seront pas reconnues, le débat sur les migrants ne sortira pas des mensonges humanitaires qui le caractérisent.