Derrière l’alliance avec Emmanuel Macron, le projet non-exprimé de François Bayrou de recréer l’UDF

L’alliance entre libéralisme, modernité et centre, c’était la "Démocratie Française" portée par Valery Giscard d’Estaing. Celle-ci a présidé à la formation de l’UDF à l’époque et visait le rassemblement de 2 Français sur 3 dans l’organisation d’un grand pole stable et central dans la vie politique française ayant vocation à former des majorités d'idées. C’est l’idée de cette construction qui transparait dans cette alliance aujourd’hui.