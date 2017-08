Derrière l’accent le plus sexy du monde, voilà les raisons pour lesquelles les français peinent tant à parler les langues étrangères

Atlantico : Le Français vient d'être désigné comme "langue la plus sexy du monde" par un sondage de l'application Babbel. Au delà de la subjectivité évidente d'un tel classement, quelles sont les spécificités de la langue française qui font qu'elle sonne différemment des autres langues ? S'agit-il de son mode d'accentuation spécifique ou de sa sonorité originale ?

Jean-Paul Brighelli : Soyons sérieux. Déjà utiliser un mot anglais, « sexy », pour désigner ce qui serait la grande qualité de la langue française… Que je sache, Casanova parlait italien, Don Juan séduisait en espagnol, Goethe a collectionné les femmes en allemand, et si vous lisez les 1001 nuits, l’arabe semble irrésistible.

Chacun voit midi à sa porte, surtout quand il s’agit de celle de son cœur.

Mais quitte à prendre votre question au sérieux… Le français a l’immense avantage de ne pas avoir d’accent tonique spécifique à chaque mot — on le reproche assez aux Français qui tentent de parler une langue étrangère naturellement accentuée : ils déplacent l’accent parce qu’ils ont l’habitude d’accentuer selon l’intention.

Et c’est bien tout ce qui compte. La musique du français est une musique d’intentions, c’est-à-dire que la pensée s’entend dans le phrasé de la langue.

Autre avantage décisif, le e muet — celui des « rimes féminines » de la versification française. Le e muet permet à la langue de rester en l’air, de créer ainsi, après le mot, un silence qui est encore du langage. Rien à voir avec l’anglais, l’allemand ou l’italien, dont chaque syllabe se prononce clairement. D’où l’incommensurable bêtise des imbéciles adeptes du politiquement correct qui pensent que « auteur » peut s’écrire « auteure » au féminin : pour l’œil à la rigueur — mais cela suppose alors que l’on dise le mot, à l’oral, avec une accentuation marseillaise systématique : « Anna Gavalda (ou Annie Ernaux, ou Katherine Pancol — l’un ou l’autre des phares actuels des Lettres) est notre plus grand auteureu actuelleu » — afin de bien signifier que Mme Gavalda a un vagin, avantage incomparable pour écrire.

Allez, soyons sérieux. Les mots français sont masculins ou féminins, pas mâles ou femelles. Il faut être con (adjectif importé d’un substantif masculin, malgré son sens anatomique) comme une bite (substantif féminin, malgré… etc.) comme un correcteur du Monde ou de Libé pour le croire.

Je plains les Espagnols (et quelques autres) obligés à sans cesse rouler les r… Ecoutez donc ce qu’écrit l’académicien et grand poète sino-français François Cheng (dans « la Juste voix », in Défense et illustration de la langue française, Gallimard, 2013) à propos des mots « arbre » et « rocher » :