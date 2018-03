Les derniers jours de Versailles (et non, vous ne savez probablement pas tout sur 1789)

Nous croyions tout savoir sur 1789. Dans son livre Les derniers jours de Versailles, Alexandre Maral, nous prouve le contraire. Respectant une unité de temps et de lieu, nous suivons les témoignages des contemporains au jour le jour, acteurs ou observateurs de cette année sans pareille: “1789 est la dernière année de Versailles comme lieu de pouvoir. Les rituels de la vie de cour, qui semblent imperturbables, sont bousculés par les événements révolutionnaires suivant un rythme et une densité sans précédent. Le 17 juin, le roi perd son pouvoir au profit de l’Assemblée nationale.

Cette révolution politique et institutionnelle est suivie d’une révolution populaire le 14 juillet, d’une révolution sociétale le 4 août, d’une révolution idéologique le 26 août, d’une révolution sociale les 5 et 6 octobre. En moins de quatre mois, un système plus que millénaire est abattu.” Au cours de cette émission, Alexandre Maral est interrogé par Christophe Dickès.

L’invité: Archiviste-paléographe, docteur ès lettres, ancien pensionnaire de l’Académie de France à Rome, Alexandre Maral est conservateur général au château de Versailles, où il est chargé des collections de sculpture et directeur du Centre de recherche. Auteur de nombreux ouvrages (Le Roi-Soleil et Dieu. Essai sur la religion de Louis XIV, Le Roi, la Cour et Versailles. Le coup d’éclat permanent, 1682-1789, Les Derniers Jours de Louis XIV et Femmes de Versailles), il vient de publier Les derniers jours de Versailles aux édition Perrin.

