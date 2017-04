Les dernières paroles d’Hitler avant son suicide : "Si j’avais la chance de vivre encore et de diriger l’Etat, je prendrais toujours exemple sur Staline"

À minuit, Hitler commence à faire ses adieux à son entourage, une trentaine de personnes au total. Il remercie d’abord son majordome, Heinz Linge, à son service depuis dix ans. Il lui confie une dernière mission : « Préparez dans ma chambre des couvertures de laine et assez d’essence pour deux crémations. Je vais me tuer avec Eva Braun. Vous envelopperez nos cadavres dans les couvertures, vous les monterez dans le jardin et les brûlerez. » Il ajoute que tous ses biens personnels présents dans le bunker doivent disparaître, sauf le tableau de Frédéric le Grand dont il fait don à Hans Baur, son chef pilote.

À 1 h 30, Hitler réunit ses collaborateurs et tient un petit discours d’adieu.

Il les délie de leur serment de fidélité à son égard et leur conseille de percer vers les lignes américaines ou britanniques. À 2 heures, il salue les médecins et les infirmières qui officient jour et nuit dans les abris souterrains publics de la chancellerie.

À 2 h 30, Keitel et Jodl scellent le destin d’Hitler en répondant à son dernier message. « 1) Les pointes de Wenck sont immobilisées au sud du lac de Schwielow. Violentes attaques soviétiques sur tout son flanc est. 2) De ce fait, la 12e armée ne peut pas continuer son attaque vers Berlin. 3) La masse de la 9e armée est encerclée […]. 4) Le corps Holste est contraint à la défensive de Brandebourg à Kremmen en passant par Rathenow. »

Les jeux sont faits. Aucun espoir, aucune illusion ne demeure. Néanmoins, soupçonnant une trahison de Keitel et Jodl – pourtant fidèles entre les fidèles –, Hitler fait envoyer par Bormann un message à Dönitz lui demandant de sévir sans pitié contre tous les traîtres, aussi haut soient-ils placés.

À 6 heures, Hitler fait venir le général Mohnke qui commande les SS chargés de défendre l’accès à la chancellerie. Il le reçoit en pyjama et pantoufles, une robe de chambre de soie noire sur les épaules. « Combien de temps pouvez-vous encore tenir ? » lui demande-t-il. « Vingt-quatre heures, mon Führer, pas plus. » Puis l’officier fait un état exact de la situation : « Les Russes ont atteint la Wilhelmstrasse, ils sont dans les tunnels du métro sous la Friedrichstrasse et aussi sous la Vossstrasse [où se trouve la chancellerie], la plus grande partie du Tiergarten est entre leurs mains et ils combattent sur la Potsdamer Platz à trois cents mètres de nous. » Quatre heures plus tard, Weidling, qui commande l’ensemble des forces à Berlin, provoque une réunion secrète de ses chefs d’unité et décide, avec leur accord, de tenter une percée le soir même, en violation des ordres du Führer. À la fin de la réunion, à sa grande surprise, un officier SS se présente à lui et l’informe que le Führer lui donne carte blanche. Cet ordre sera contremandé par le général Krebs deux heures après la mort d’Hitler.

À midi, Hitler répète à Otto Günsche, son aide de camp SS, qu’il « ne veut pas que son cadavre soit exhibé par les Russes dans un musée de cire ». Et il lui confie la mission – brûler son corps jusqu’au dernier fragment – dont il a déjà chargé son majordome, Heinz Linge, et son chef pilote, Hans Baur. À 13 heures, Hitler prend son dernier repas – des spaghettis à la tomate – avec les deux secrétaires et, peut-être, la cuisinière, mais sans son épouse.