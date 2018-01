"Dernier jour à Budapest" : Chiche, osez découvrir un grand écrivain peu connu en France!

LIVRE

DERNIER JOUR A BUDAPEST

de Sandor MARAI

Ed. Albin Michel

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THEME

Sandor Marai offre au lecteur une balade poétique et nostalgique dans sa ville, le Budapest d'avant-guerre, une ville au manteau devenu trop grand depuis la chute de l'empire et la réduction du pays à la portion congrue par l'effet des mutilations hasardeuses du Traité de Trianon. Pour l'exercice, Marai prête ses traits à son maitre, Gyula Krudy baptisé Sinbad par référence au marin éponyme.

Marai ou Sinbad comprennent et incarnent l'âme magyare, la mélancolie de ce peuple mêlé de Celtes, Mongols et autres Tatares, ce peuple altier de la Mitteleuropa à l'aube de son anéantissement par l'effet conjugué de la guerre, du nazisme et du communisme. Sinbad connait aussi tous les contours du Danube, tous les recoins de Buda et de Pest, deux villes qui n'en font plus qu'une. Il va la parcourir, peut-être pour la dernière fois, au rythme d'une calèche, le temps d'une seule journée, pour se rendre d'un café à l'autre, du Valeria au Balaton, boire une eau de vie de prune au Chicago et s'échouer finalement au London, un hôtel-restaurant qui incarne à lui seul sa vie et ses attachements.

Une journée en quête de ces lieux de vie, de rencontre et d'amour, témoin de ruptures et d'adultères, de joutes verbales, de conversations intellectuelles ou intimes, de ces lieux qu'il a fréquentés jeune et qui lui ont livré le creuset de son œuvre, une symphonie humaine avec sont lot d'ambition et de désespoir, son odeur de tabac froid, de bière sans faux col et de vin gris de Tokay.

Des lieux désertés par la société moderne dans laquelle Sinbad ne se reconnait pas.

POINTS FORTS

- Une évocation puissante du peuple hongrois qui mérite la lecture renouvelée de quelques passages à la puissance littéraire inégalable, comme un tableau de Bruegel qui fourmille de mille nouveaux détails découverts d'une contemplation sur l'autre.

- Une réflexion éternelle sur la perception critique du monde nouveau chez l'homme qui vieillit, l'incompréhension de la génération qui le suit, l'enfermement sur soi et la quête névrotique des souvenirs d'un passé nécessairement révolu. A croire que ce n'est pas l'évolution du monde qui implique cette perception mais seulement l'âge mûr et l'attachement paranoïaque à l'enfance perdue.

POINTS FAIBLES

Aucun pour qui aime la phrase longue, nourrie, fleurie, poétique, la phrase qui n'en finit pas, l'image qui se renouvelle, se multiplie, en appelle une autre dans une chaîne sans fin...

Beaucoup pour le lecteur qui cherche la concision, l'ascèse verbale et fuit la suite, la logorrhée, le verbe à l'infini.

Question de goût !

EN UN MOT

Un livre, un vrai, comme on n'en lit plus guère.

Une prose pleine de sensualité qui décrit une époque déjà lointaine, des rapports sociaux oubliés, une quête d'élévation morale et intellectuelle déployée en vain.