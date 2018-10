Dérèglement climatique : pourquoi la stratégie du catastrophisme est une l’erreur politique majeure

Atlantico : En dressant un constat alarmant, et en appelant à des actions de très grande ampleur pour éviter "le pire", la communication faite au public est-elle simplement efficace ? Entre un changement de mode de vie immédiat et le risque futur, les citoyens n'auraient-ils pas tendance à choisir la seconde option ?

Frédéric Decker : Comme toujours, le GIEC mise sur l’alarmisme et le catastrophisme pour évoquer le réchauffement climatique actuel, et celui prévu par leurs modèles climatiques. Est-ce efficace ? Non, je ne pense pas. En culpabilisant toujours plus la population, l’angle d’approche est loin d’être optimal. Ce n’est pas en surfant sur la peur que le GIEC parviendra à se faire clairement entendre, cela suffit juste à faire la une des manchettes durant quelques temps. Le discours manque clairement d’enseignement concernant le climat et les « changements » des dernières décennies, avec les conséquences connues… et souvent inconnues du public.

Les projections sur le climat à venir restent négatives, et ce malgré les doutes qui subsistent. Car malgré le consensus imposé par le GIEC, il est évident que le climat à venir reste difficile à établir clairement, avec des influences naturelles probables.

Pas sûr que les citoyens soient prêts à faire des efforts de taille. Le problème se pose moins, a priori, avec les jeunes et les enfants, plus ou moins formés voire formatés à ces efforts à faire pour l’environnement. Ce qui est une bonne chose. Cela parait plus compliqué pour les parents et grands-parents, moins sensibles écologiquement parlant. Mais ne désespérons-pas, des efforts semblent prendre effet ces dernières années. Mais ces efforts ne sont pas mondiaux. Tandis que l’occident, au sens large du terme, a tendance à se responsabiliser d’un point de vue écologique, c’est moins le cas dans les pays asiatiques, et encore moins en Afrique où l’absence d’éducation écologique doit être comblée au plus vite. Le climat est d’ailleurs un faux problème, bien moins important que la pollution des mers et océans, de l’air, des cours d’eau et des sols.

Quels sont les erreurs de communication politiques relatives à la question climatique, et en quoi ces erreurs peuvent-elles avoir un effet inverse au but recherché ?

Si le GIEC est logiquement axé sur le climat, ça devient « le bazar » dès que cela transite via les représentants du domaine de l’environnement et les médias, qui ont tendance à mélanger les enjeux climatiques avec les différents problèmes de pollutions et leurs conséquences. Je m’en rends compte : le grand public est perdu et mélange tout. Faute d’avoir un discours clair. Car si le climat est sans cesse mis en première ligne, il n’est finalement pas l’enjeu principal. Des vrais problèmes environnementaux paraissent largement plus graves, en particulier la pollution des océans, très importante en ce qui concerne l’éternel problème des plastiques notamment. D’autre part, si des efforts sont faits chez nous concernant les pesticides, ce n’est pas le cas partout en Europe et dans le monde, loin de là.