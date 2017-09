Dérèglement climatique, piratages informatiques massifs, tempêtes solaires, résistance aux antibiotiques : les 4 chevaliers de l'apocalypse qui nous menacent sans que nous nous y préparions

Chaque page de cet article correspond à l'une des menaces :

Page 1 : le dérèglement climatique, par Isabelle Thomas

Page 2 : les piratages informatiques massifs, par Franck DeCloquement

Page 3 : les tempêtes solaires, par Olivier Sanguy

Page 4 : la résistance aux antibiotiques, par Stéphane Gayet

Ouragans, inondations, tremblements de terre… l’urgence de s’y adapter

Natahlie Francès et Isabelle Thomas : Les dégâts provoqués par les récentes catastrophes naturelles nous amènent à nous interroger sur la préparation des gouvernements à des problèmes d'amplitude majeure assez prévisibles dans le contexte du changement climatique. Étant concentrés dans des territoires urbanisés, souvent en zone côtière, nous devons repenser la ville en termes de durabilité et de résilience. Des derniers évènements, qu’il s’agisse des ouragans dévastateurs à Houston, dans les Caraïbes, mousson catastrophique en Asie, inondations au Niger et au Yémen,découlent des questions cruciales.

Comment avons-nous aggravé notre vulnérabilité? Comment améliorer les réponses en termes de gestion de l’urgence, de rétablissement, d'adaptation? Comment élaborer des protocoles d’action qui intègrent l’incertitude? Comment créer des équipes qui intègrent les différents acteurs locaux impliqués, chercheurs, citoyens ? Le risque se compose de deux éléments: l’aléa et la vulnérabilité. La science du climat est très claire sur l’intensification des événements et leur plus grande irrégularité. Nous pouvons agir de deux manières. D’une part construire des villes qui permettent la réduction des émissions de gaz à effet de serre et donc limitent l’aggravation des dérèglements climatiques. D’autre part, se préparer et s’adapter. Or, cette adaptation dépend de leaderships politiques clairs et d’une conscientisation transparente de la société civile. Le livre, «La ville résiliente: comment la construire ? » explique très bien ces enjeux et donne des pistes de solutions adaptatives. La capacité de nos systèmes politiques à faire face à l’ampleur des crises et des enjeux associés doit s’améliorer par l'anticipation et la préparation. De nombreux exemples de bonnes pratiques existent à travers le monde. Il convient de sortir du déni et de poser des gestes responsables. Les gouvernements n’ont plus le choix que de se préparer et d’entrer dans le paradigme de l’adaptation résiliente. Cela dit, ces actions doivent porter sur des échelles territoriales complémentaires et intégrer non seulement le court mais aussi le long terme.

La mémoire du risque est essentielle pour pouvoir se préparer aux prochains évènements. Pourtant, à la lumière des derniers événements, force est de constater que les risques ne sont pas assez pris en compte dans les façons de vivre, de se développer, d'aménager les territoires, et de s’adapter. Ainsi, malgré la récurrence des ouragans dans le golfe du Mexique, plusieurs villes et îles ne sont pas assez préparées comme nous l’avons vu à Houston avec l’ouragan Harvey. Souvent, aucun plan d’évacuation d’urgence n’est prévu. Les infrastructures principales ne sont pas protégées ni doublées en cas de panne. Des maisons de retraite, hôpitaux, stations d’eau potable, casernes de pompiers ou centres de secours, mais aussi entreprises polluantes, sont localisés en zone inondable, complexifiant l’aide d’urgence. Les zones touchées manquent alors d’eau et de courant électrique, de communication, comme c’est la cas actuellement dans les îles les plus touchées des caraïbes comme St. Martin.

L’objectif est alors d’élaborer de sérieux retours d’expériences, et d’améliorer la capacité tant des leaders politiques et des citoyens à faire face. Le droit à un environnement sain et une collectivité sûre est une réalité. «Nous devons inventer des espaces urbains capables de maîtriser leur empreinte écologique, efficients mais aussi résilients, habitables et équitables» . Nous devons prévenir le risque en ayant une connaissance des vulnérabilités de nos villes. Quelles infrastructures en énergie, eau, peuvent être touchées? Où sont localisées les personnes vulnérables, les services de secours ? Quels sont les accès en cas d’inondation? Nous devons nous préparer avec un plan de gestion de crise, en sensibilisant en amont la population aux premières nécessités, à évacuer. Enfin, les villes doivent apprendre à vivre avec les éléments. L’habitat peut être adapté, en les surélevant pour les inondations par exemple. Revégétaliser la ville peut favoriser l’absorption des eaux de pluies contrairement à nos espaces urbains bétonnés. Chacun peut effectuer des modifications à l’échelle de son logement ou quartier, à condition d’avoir conscience de la nécessité et d’avoir les moyens de le faire.

Le Réseau des 100 Villes résilientes de la Fondation Rockefeller offre de bons exemples de prévention et de préparation aux aléas à travers le monde. À la Nouvelle-Orléans aux États-Unis, à Semarang en Indonésie, à Toyama au Japon, et dans d’autres villes leaders de la résilience, des programmes d’éducation, de sensibilisation, des systèmes d’alerte anticipée, d’évacuation assistée, de végétalisation des quartiers, sont mis en place, leur permettent de vivre avec le risque, de l’anticiper. De même, au Canada, le gouvernement du Québec tient les 6 et 7 octobre 2017 à Montréal,un Forum intitulé « Planifions l’avenir autrement », afin d’alimenter la réflexion dans un contexte d’adaptation aux changements climatiques. Avec 1 million de personnes affectées par l’ouragan Irma, prendre exemple sur ces villes et s’adapter sur le long terme est une nécessité pour vivre en harmonie sur notre territoire, mais aussi éviter une crise de réfugiés climatiques dès à présent et dans le futur.