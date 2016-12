Depuis plus de 30 ans, le risque de la Dépakine est connu mais silence radio des neurologues dans cette dramatique affaire, où Irène Frachon manque cruellement

LA DÉPAKINE, L’AUTRE MEDIATOR

L’autre Mediator, mais moins médiatisé.

Une grande molécule, efficace dans presque toutes les formes d’épilepsie, par voie veineuse en urgence (Dépakine) ou par voie orale en continu (Dépakote). Mais il y en a 7 autres aussi efficaces. La neurologie se tait. Comme elle s’est toujours tue. Depuis plus de 30 ans le risque tératogène de la Dépakine (valproate) est connu mais, comme souvent, sans être pris en compte. Irène Frachon manque cruellement, dans cette dramatique affaire révélée par Le Parisien puis Le Canard enchaîné en août 2016, alors que le Lancet britannique l’avait détaillée sur une pleine page le 19 mars, 5 mois avant.

Non seulement silence radio des neurologues, mais on ne dit guère non plus que la Dépakine est beaucoup plus utilisée comme neuroleptique en psychiatrie que dans l’épilepsie, pour le traitement des manies aiguës ou des syndromes bipolaires, alors que les femmes qui en souffrent sont tout aussi souvent enceintes que les épileptiques, mais là aussi, la psychiatrie se tait.

Depuis 1983, certains de ses risques neurologiques sont pourtant identifiés et des cas de malformations nerveuses signalés par Sanofi, et surtout dans les rapports de pharmacovigilance (1997 et 2001).

En 2006, Alison Park, à l’université Colombia de New York, revoit plus de 50 études et rapporte dans la revue Nature :

d’une part, 6 % de malformations chez les nouveau-nés de mères sous Dépakine, avec 5 % d’anomalies de fermeture du tube neural et 7 à 15 fois plus de déformations faciales, de craniosténoses et de fentes palatines qu’avec les autres antiépileptiques. Plus des malformations cardiaques, uro-génitales et des membres ;

et d’autre part, de sérieux troubles du développement intellectuel avec réduction du QI, troubles de l’expression verbale, retard scolaire, troubles du comportement et parfois autisme observés non seulement chez 30 à 40 % des plus jeunes, mais tout autant chez les plus de 10 à 15 ans, donc non réversibles. Là encore, 3 à 5 fois plus fréquemment avec la Dépakine qu’avec tout autre antiépileptique. Et pour les enfants de mères sous traitement psychiatrique. Mais on dira que ces troubles des enfants sont génétiques et confirment bien la pathologie psychiatrique de leur mère...

De son côté, après enquête, l’Agence européenne des médicaments chiffre les malformations à 11 % et les troubles neurologiques à 30 ou 40 %.

Des risques qui n’ont été communiqués aux médecins et aux patients qu’en 2006 et sur la pointe des pieds. Le Vidal et la fiche RCP de la Dépakine minimisent les faits : 11 colonnes de texte, 3 sur les effets secondaires, essentiellement hépatiques, mais une présentation rassurante des risques tératogènes sur le développement et le fonctionnement cérébral, présentés comme à peine plus élevés que dans la population générale et sans déficit neurologique majeur, sans réduction du QI, mais seulement parfois la nécessité d’un soutien orthophoniste (!). Tout cela ne conduisant à aucune contre-indication de la Dépakine en cas de grossesse mais seulement à des conseils de prudence en donnant les doses les plus faibles possible – alors qu’il existe 7 autres familles de molécules aussi actives et à risque plus faible. Donc, tout va bien madame la marquise.