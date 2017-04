"Le déni d'Anna" : on ne triche pas avec la mort

"Le déni d’Anna » est finaliste du Prix Lucernaire-Laurent Terzieff-Pascale de Boisson .

THEME

Comment parler de la mort? Epuisé par la longue maladie de sa femme, écrasé de chagrin après son décès, un père de famille ne sait comment parler à ses deux jeunes enfants de 10 et 13 ans. Comment leur expliquer l’insoutenable : la disparition de leur mère une nuit pendant qu’ils dormaient? Quels mots mettre sur cette tragédie?

Cette pièce parfois grinçante, souvent touchante et juste, qui se déroule sur vingt ans, montre avec finesse que ce qui est non-dit, évité, est souvent plus dévastateur que la réalité.

Devenus adultes, les enfants reviendront enterrer eux-mêmes leur mère et la mettre là où elle aurait du être : au cimetière.

POINTS FORTS

La troupe d’acteurs. Benjamin Egner ( le père) , Mathias Guallarano ( le fils ) Cécile Magnet ( la grand-mère) ou Sandra Parra ( la fille) ne sont jamais dans la caricature ou dans le grotesque que pourraient induire certaines scènes ( le repas en famille, la préparation des menus, le pic-nic sur la tombe…). On sort de là le cœur serré devant cette famille ordinaire prise au piège d’une situation extraordinairement dramatique.

POINTS FAIBLES

Aucun. L’ exiguïté de cette salle du Lucernaire située au premier étage et surnommée le Théâtre Noir et la simplicité de la mise en scène pourraient laisser augurer d’un spectacle au rabais. Il n’en est rien. Une table, quelques chaises, deux lits, un frigidaire… et le tour est joué. Comme quoi, le théâtre n’est pas -seulement- affaire de moyens mais d’intelligence des mots et d’engagement des acteurs au service d’un texte. Un mot aussi pour la musique lancinante de Daniel Jéa , présent sur scène avec sa guitare.