Les démocraties et leur handicap pour la croissance? Comment la Chine et Dubaï montrent un autre exemple

Au palmarès mondial du handicap, est ce que les démocraties occidentales pourraient postuler plus facilement à la « Handi-Croissance » qu’à la croissance à « deux jambes » ? Devrions-nous organiser une conférence internationale pour nous faire attribuer des montants compensatoires, comme il existe des primes à l’embauche des handicapés ? Le débat démocratique serait il dépassé à l’heure de la révolution digitale ? Serons nous demain les laborieux ouvriers d’Etats qui ont compris que pour survivre à une révolution, il faut la maîtriser et en devenir bénéficiaire ?

Le monde, chaque jour, tombe dans l’escarcelle de ceux qui abordent le progrès sans pesanteur ou qui s’en débarrassent sans se poser de question sur la nature et la résistance des obstacles qui pourraient, chez nous, se mettre sur sa route. Le changement se décide et ne se négocie pas. Pour certains. Pour d’autres, il fait l’objet de vertueux débats citoyens, de négociations ampoulées et de mise en œuvre lente, soumise à de multiples étapes et modalités de contrôle.

Si l’on s’en tient à la valeur intellectuelle pure, à l’idéal quasi divin, les démocraties occidentales sont vertueuses et doivent rester le modèle absolu, la référence, car les avis divergents y sont respectés. Si l’on s’en tient aux résultats, nous pourrions douter que la vertu nous permette de boucler nos fins de mois !

Enfin, si l’on s’en tient aux indicateurs, les démocraties patinent et s’enlisent, sans satisfaire personne, au point que leurs institutions sont sans cesse désavouées, voire abandonnées (Brexit), que les populismes montent en flèche (Autriche, France, Allemagne, USA…), que la croissance est en berne (malgré le sursaut actuel) et que les entreprises sont obligées de prendre en main l’intérêt général (BlackRock aux USA, la mission Sénard-Notat en France). Pendant ce temps, Dubaï, l’Arabie Saoudite, la Chine, la Turquie, corsettent certainement la vie démocratique, mais dopent leur croissance et, par ricochet, la croyance des populations dans leur modèle, et l’adhésion de leur population qui y voit une occasion de s’enrichir et s’élever.

La Chine, sera la plus grande puissance au monde, prochainement. Bien entendu, elle ne rayonne pas culturellement, elle ne fait pas rêver, mais elle sera la grande gagnante et se fiche de faire rêver. Elle souhaite contrôler les routes, physiques ou virtuelles, qui définissent le commerce mondial (physique ou virtuel). Elle avance sur tous les fronts, via des projets pharaoniques comme la route de la Soie, l’investissement dans l’IA, l’investissement dans la mise à mort de la pollution et tant d’autres sujets.

Dubaï, dont l’économie dépendait il y a encore peu du pétrole (à plus de 50%) est désormais dépendante à moins de 1% (!!) de l’or noir. Elle investit massivement dans l’IA, les véhicules autonomes, les objets connectés et fait un pont d’or noir aux start-up qui souhaitent s’y installer.