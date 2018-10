Démocratie au bord de la crise de nerfs : tous contre tous, une coproduction Macron-Mélenchon et les autres ?

Atlantico : En quoi la perte de contrôle de Jean-Luc Mélenchon et son équipe, cette forme de victimisation, est-elle le symptôme de quelque chose de grave qui est en train de s'installer dans notre démocratie ?

Yves Michaud : D'abord je ne suis pas certain qu'il s'agisse de perte de contrôle.

Mélenchon est un grand comédien, passablement hystérique comme tous les leaders populistes et/ou fascistes. Il a utilisé les moyens les plus contemporains d'ameuter le public à travers des applications comme Snapchat, Twitter, WhatsApp ou Facebook live. Il y a dix ans, il n'aurait jamais pu techniquement faire ce qu'il a fait et aurait été inculpé illico pour menaces et violences sur les forces de l'ordre et les magistrats.

Ce qui est grave est que Mélenchon reprend ainsi et légitime les tactiques des prétendus « journalistes » ou reporters freelance qui suivent les manifs , les évacuations de ZAD ou les émeutes et guet-apens de banlieue comme des mouches. Ça vaut aussi d'ailleurs pour les viols collectifs comme à Balma dans la banlieue de Toulouse récemment. On est dans un monde de spectacle, de communication et de provocation et tout le monde peut songer à en faire autant. Je me demande cependant si on ne devrait pas raisonner à l'envers : Mélenchon ne se conduit-il pas comme un voyou de banlieue ordinaire ? Qui imite qui ?

Du point de vue de la gravité, maintenant, cela signifie, hélas, que la police et la magistrature (et au delà toutes les « autorités ») n'ont plus d'autorité et doivent constamment justifier leurs pratiques et leurs procédures. C'est évident sur les vidéos de la perquisition : Mélenchon bouscule et provoque verbalement les policiers et le procureur. Ceux-ci doivent garder leur sang-froid et subir les insultes car ils savent ce qu'ils risquent en cas de dérapage. Je ne pense pas que notre leader populiste pourrait faire ça une minute en Grande-Bretagne, pour ne rien dire des USA.

Comment est-on passé d'un monde de vivre ensemble, à une population atomisée ou chacun se sent comme une victime vis-à-vis des autres (les riches trouvent qu'ils payent trop d'impôts, les pauvres pensent que les riches ont trop d'avantage, la justice parait politisée…)?

Il y a tellement de choses à dire que je serai certainement schématique.

Il y a d'abord l'effondrement des clivages nets de classes sociales, avec la disparition de la classe ouvrière. On a affaire aujourd'hui à des clivages entre français qui sont multiples et ne se recoupent pas : riches-très riches- moyens-pauvres-très pauvres-très très pauvres ; de souche-d'origine immigrée ; exposés à la précarité professionnelle-ou à l'emploi plus ou moins protégé ; éduqués-peu éduqués- ignorants complets ; ados-jeunes-vieux- très vieux ; urbains-ruraux-périphériques ; exposés à l'insécurité-plus ou moins à l'abri de la violence, etc.

Là dessus, a opéré, au nom du socialisme « bienveillant » une politique de l'Etat-providence hyper-catégorielle : au nom des différences, chacun avait et a encore droit à quelque chose de différent. L'Etat devient un Etat guichet au pied duquel on fait la queue en regardant avec agressivité le voisin de peur qu'il ait droit à plus, ou trop, ou mieux. Cela vaut des aides sociales comme des niches ou des incitations fiscales.