Délinquance : pourquoi François Fillon revient sur l'âge de la majorité pénale

Atlantico : Ce 15 février, François Fillon a pu apporter une pierre à son programme pénal en proposant de porter la majorité pénale à 16 ans. En quoi une telle mesure pourrait-elle être pertinente dans la société actuelle ? Faut-il y voir plus un enjeu conjoncturel, suite à la situation actuelle des banlieues, ou une réponse adéquate aux enjeux de sécurité du pays ?

Guillaume Jeanson : Il s’agit effectivement d’une nouvelle pierre apportée au programme de François Fillon. Le mois dernier, lors du saccage de Juvisy qui avait déjà fortement marqué les esprits, ce dernier avait en effet expliqué qu’il ne prônait pas la majorité pénale à 16 ans. Car il y voyait le prélude à l’abaissement de la majorité citoyenne à 16 ans. Ce revirement de sa part qui intervient dans le contexte de l’embrasement récent des banlieues suite à l’affaire Théo qui a vu l’interpellation de nombreux mineurs, invite à une lecture conjoncturelle de cet enjeu.

Il importe néanmoins de replacer cette proposition de François Fillon dans un contexte juridique plus global, afin d’en mesurer plus justement la portée et donc la pertinence. Ce dont il s’agit ici, c’est du traitement juridico-judiciaire de la délinquance des mineurs âgés de 16 à 18 ans. N’oublions pas que cette mesure s’inscrit trois mois seulement après la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs, par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, promulguée le 18 novembre 2016. Ces dernières juridictions, qui résultaient d’une préconisation de la commission de réforme de l’ordonnance du 2 février 1945 présidée par le recteur André Varinard - lui-même par ailleurs assesseur du tribunal pour enfants de Lyon - avaient été créés sous Nicolas Sarkozy à la fin du quinquennat précédent. Elles répondaient à une ambition : appliquer un principe de progressivité de la justice pénale des mineurs en matière processuelle, en adaptant la composition du tribunal au profil du mineur délinquant.

Jusqu’au 1er janvier 2012, date d’entrée en vigueur de cette loi, l’ensemble des délits les plus graves commis par des mineurs de 16 à 18 ans étaient en effet jugés par les tribunaux pour enfants. Pour mémoire, ces juridictions sont composées d’un juge professionnel et de deux assesseurs non professionnels qui ne siègent que sporadiquement. Frédéric Carteron, ancien juge des enfants au Tribunal de grande instance de Pontoise, écrivait au mois de mai 2015 à leur sujet que "sans remettre en cause leur dévouement, ceux-ci ne bénéficient pas du recul et de l’expérience nécessaires pour juger des mineurs au parcours de délinquance particulièrement compliqué. (…) La pratique a démontré que les assesseurs peinent à adapter leur positionnement au parcours particulièrement complexe et violent de tels mineurs."

Pour remédier à cette difficulté, la création des tribunaux correctionnels pour mineurs visait donc à soumettre au jugement de trois magistrats professionnels, dont un juge des enfants, les mineurs récidivistes de 16 à 18 ans poursuivis pour des délits punis d’au moins trois ans de prison. Cette réforme, saluée par une grande majorité de français (75% de ceux interrogés à l’occasion d’un sondage par l’institut CSA en juillet 2014 s’étant encore déclarés favorables à leur maintien), s’est néanmoins heurtée à deux obstacles de taille. Le premier : une désertion du politique quant aux moyens qui auraient dû être alloués pour que puissent fonctionner décemment ces juridictions - nécessairement plus gourmandes en magistrats professionnels. Le second : un refus idéologique de principe d’une partie de la profession.