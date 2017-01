​Déjà un effet Trump salvateur pour les emplois de l’industrie automobile américaine : un tiers d’espoir, deux tiers de trompe l’oeil

Atlantico : comment interpréter la décision prise par Ford, de renoncer à un lourd investissement au Mexique, tout en redéployant ses efforts sur le sol américain ? Cette décision est-elle lourde de conséquences pour Ford, peut elle conduire à une perte de compétitivité du constructeur ? Ou est ce que ce revirement signifie qu'une production locale pourrait très bien être amplifiée sans pertes réelles pour Ford ?

Jean-Marc Siroën : Le Président élu, Donald Trump, a fait pression sur Ford pour dissuader la compagnie d’investir aux Etats-Unis. Il a aussi dénoncé sur un Tweet la fabrication au Mexique d’automobiles de General Motors. En fait, de très nombreuses entreprises américaines, et pas seulement automobiles, s’étaient implantées de l’autre côté de la frontière pour profiter d’une main d’œuvre moins cher. Ce mouvement n’est pas spécifique au commerce entre les Etats-Unis et le Mexique. Partout dans le Monde, la mondialisation commerciale a conduit à fragmenter la « chaîne mondiale de valeur » et à délocaliser les tâches exigeantes en main d’œuvre peu qualifiée dans les pays émergents ou en développement.

Ils ont ainsi tiré avantage de leurs salaires relativement bas, mais leur croissance a aussi tiré les exportations, et donc l’emploi, des pays développés. Relocaliser ces activités aux Etats-Unis augmentera mécaniquement le coût des automobiles américaines et accélérera une robotisation qui limitera alors les effets de la relocalisation sur l’emploi. Pour Ford, les effets se partageront entre une hausse du prix des automobiles fabriquées aux Etats-Unis, une perte de compétitivité par rapport à la concurrence étrangère et une érosion des marges alors même que les firmes automobiles sont appelées à investir, notamment pour robotiser les chaînes de montage. Le droit de douane de 35% sur les importations en provenance du Mexique, tel qu’avancé par Donald Trump et qui, d’ailleurs, frapperait aussi les composants américains intégrés dans les automobiles assemblées au Mexique, ne serait que partiellement protecteur. Les Etats-Unis seraient logiquement conduits à taxer également les importations d’automobiles en provenance d’Europe ou du Japon rendues plus compétitives. On entrerait dans une escalade protectionniste dont on voit mal ce que les Etats-Unis et le Monde auraient à gagner.

Selon les experts, les destructions d'emplois aux Etats Unis peuvent conduire à la création de nouveaux emploi sur le même sol, mais de différente nature. Cependant, ne faut il pas porter plus d'attention à ces personnes les moins qualifiées qui voient "leurs" emplois disparaître ? Cette présentation "positive" d'une création nette d'emplois ne cache t elle pas un double mouvement, favorable aux plus éduqués, et défavorable à ceux qui ont le moins de diplômes ?

Que le commerce international entre les pays développés et les pays émergents favorise les travailleurs les plus qualifiés et ceux qui travaillent dans les secteurs exportateurs mais défavorise les moins qualifiés ou les travailleurs des secteurs importateurs, c'est un fait acquis conforme à la théorie, aux analyses empiriques et à la réalité. Ce qui reste incertain c’est son importance car d’autres phénomènes conduisent aux mêmes résultats : le progrès technique, mais aussi entre autres la mobilité des capitaux, les crises financières ou la concurrence fiscale qui conduit à surtaxer les facteurs et les revenus peu mobiles, c’est-à-dire, souvent les travailleurs peu qualifiés et les classes moyennes. De ce point de vue, la baisse du taux d’imposition sur les sociétés promise par Donald Trump favorisera peut-être une relocalisation des activités dont les effets sur l’emploi sont incertains, mais elle conduira aussi à une hausse de la pression fiscale sur les classes moyennes, sauf à accepter un déficit budgétaire intolérable.

Il n’en reste pas moins que si les solutions envisagées par Trump ont toutes les chances d’être contre-productives et dangereuses pour l’économie mondiale, il convient non seulement de réhabiliter les critères d’équité et de justice sociale dans la balance des effets favorables et défavorables du libre-échange mais il est aussi nécessaire de mettre en place des mesures destinées aux « perdants ».