Dégressivité des allocations chômage : pourquoi la réflexion engagée par le gouvernement tient la route (à condition de savoir gérer les détails...)

Quand on a étudié le profil de sortie du chômage des chômeurs après la mise en place de la dégressivité dans les années 1990, on a constaté qu’il n’y avait pas d’effet notoire pour la majorité des chômeurs, excepté les hauts salaires, qui mettaient moins de temps à retrouver un emploi après la mise en place de la dégressivité. C’était documenté dans un article de référence de 2001 de Brigitte Dormont, Denis Fougère et Ana Prieto. Tout est dans ce graphique :

À l’époque, la dégressivité se manifestait au 14ème mois de chômage. Or, on constate que le taux de retour à l’emploi des plus hauts salaires enregistrait un pic très significatif à ce moment-là, contrairement à celui des autres catégories de salariés, bien plus modestement influencé par la mesure.

De ce point de vue, la position d’Édouard Philippe tient clairement la route.

Néanmoins, comme je l’avais déjà évoqué , les hauts salaires sont moins souvent au chômage que les autres et rapportent bien plus de cotisations que ce qu’ils ne coûtent en allocations à l’assurance chômage. Ce qui pose deux questions : est-il juste de leur accorder un « traitement de défaveur » ? N’est-il pas politiquement risqué de les traiter de la sorte ?

La première question reste pleinement ouverte, à mon sens. On peut se dire que les changements de la fiscalité du gouvernement ont jusqu’ici plutôt favorisé les hauts revenus (ce qui est différent des hauts salaires, mais s’y assimile asymptotiquement). On peut aussi avancer que dans la configuration actuelle du système d’assurance chômage, une contribution implique des prestations à la mesure de la première.

La seconde, la plus importante pour l’équilibre du système, implique une réflexion sur les risques de réduction de la contribution des hauts salaires, via une forme de lobbying qui aboutirait à modifier les conditions de cotisations, puisque les prestations seraient revues à la baisse. En d’autres termes, si durcir les conditions d’indemnisation des hauts salaires conduit à réduire fortement les recettes de l’assurance chômage, il n’est pas sûr que ce soit une voie à suivre.