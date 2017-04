Dégagisme suprême : et si les électeurs étaient inconsciemment tentés de rendre la France ingouvernable...

Atlantico : Selon un sondage Elabe-BFMTV publié jeudi 27 avril, moins d'un Français sur trois (31%) serait satisfait du duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. En partant d'un tel constat, peut on imaginer que les français pourraient être inconsciemment tentés d'organiser l'ingouvernabilité du pays, par exemple en refusant une majorité au prochain Président ? Par quels scénarios ?

Raul Magni-Berton : En fait, on assiste en Europe à une tendance claire: les principaux partis de gouvernement font des scores électoraux de plus en plus bas.

L'année dernière, en Autriche, aucun candidat des deux partis traditionnels n'était au second tour de la présidentielle. Aujourd'hui c'est au tour de la France. Cette chute de soutien des partis traditionnels conduit à des parlements plus fragmentés, des coalitions plus larges et des contre-pouvoirs plus forts.

Par contre, le fait d'avoir des pouvoirs divisés (donc des gouvernements faibles) ne signifie pas qu'il y ait ingouvernabilité. Au contraire, les analyses statistiques sur cette question montrent que s'il y a des régimes économiquement plus performants, ce sont plutôt ceux qui ont des gouvernements faibles. En France, par exemple, les deux cohabitiations que nous avons connus (Mitterand/Chirac, puis Chirac/Jospin) correspondent à deux des meilleures périodes de croissance économique depuis les années 70.

Il est évident, donc, qu'en France, comme dans la plupart des démocraties occidentales, les électeurs rejettent de plus en plus les partis traditionnels. De là à dire qu'ils désirent inconsciemment un gouvernement faible, c'est difficile à dire. Il y a 17 ans, le quinquennat - qui mènera à un renforcement du pouvoir de l'exécutif - a été approuvé avec une très forte majorité. Mais seulement 30% des électeurs avait voté à l'époque. Il est bien possible qu'aujourd'hui les résultats d'un tel référendum ne seraient plus les mêmes. D'ailleurs, les quelques sondages sur la question tendent à montrer qu'une majorité de français est favorable à la cohabitation.

D'un autre coté, il y a une telle désinformation sur la question de la gouvernabilité, que toute prédiction me parait difficile à faire. Lorsque les contre-pouvoirs sont forts, ceux qui sont au gouvernement ont l'impression de ne pas pouvoir gouverner, c'est sur. C'est pour cette raison qu'ils transmettent cette légende selon laquelle les contre-pouvoirs sont synonyme d'ingovernabilité. Ils ignorent simplement que lorsqu'ils n'arrivent pas à gouverner, le pays va parfaitement bien. Il s'agit d'une observation qui est au cœur de la théorie démocratique.

Un tel scénario ne serait il pas une forme de "dégagisme ultime", basé sur le fait que si les français ne parviennent pas à trouver le candidat qu'ils veulent, ils leur reste le moyen d'empêcher ce qu'ils ne veulent pas ? Pourrait on y voir une forme de rationalité de la part des électeurs ?

Le rejet des partis traditionnels conduit automatiquement à une fragmentation qui se traduit par l'un des scores cumulés des deux candidats qualifiés au second tour les plus bas. de l'histoire. Dès lors, on peut se douter que les électeurs qui n'ont pas voté pour eux sont mécontents. Et même parmi ceux qui ont voté pour l'un d'eux, certains auraient préféré un autre adversaire.