Dégagisme : après le tour des hommes, celui des Institutions ? Analyse des opinions des Français sur les propositions de réformes institutionnelles pendant la campagne

La campagne présidentielle de 2017 aura été particulièrement marquée par les affaires, celles en rapport avec l’emploi fictif de Penelope Fillon par son mari et candidat des Républicains François Fillon, mais également celle de Marine Le Pen et des emplois fictifs de ses assistants parlementaires. Difficile d’évaluer si la prise de conscience générale au sein de la population français face à ces affaires survivra à la campagne, en revanche le poids que ces affaires ont pu avoir dans les discussions des Français et le durcissement des propositions des candidats pour y répondre sont révélateurs de la fin d’une époque où hommes et femmes politiques agissaient sans véritable contrôle ni sanction.

Aujourd’hui, les propositions des candidats et le soutien qu’elles recueillent dans l’opinion, laisseraient penser que la remise en cause de certaines institutions est particulièrement vigoureuse, que ce soit sur le plan moral ou démocratique.

1- Malgré un jugement contrasté vis-à-vis des institutions, les Français restent attachés aux principes du régime représentatif et démocratique

Sentiment ancré depuis plusieurs années chez les citoyens français, la démocratie fonctionnerait mal dans leur pays. C’est en tout cas ce que six Français sur dix (60%) expriment dans une étude Ifop-Fiducial pour Public Sénat et Sud Radio en avril 2017, tandis que 40% jugent qu’elle fonctionne bien (+11 points en 5 mois). Ce sentiment de dysfonctionnement de la démocratie s’exprime au sein des catégories pouvant se sentir les plus en marge des institutions républicaines : les catégories modestes (63%) et pauvres (65%), les habitants des communes rurales (62%), les sympathisants du Front national (79%) et ceux du Front de gauche (65%).

Le jugement sur le fonctionnement de la démocratie en France (en fonction de la proximité partisane).

Au-delà du jugement subjectif exprimé par les Français, l’indice de démocratie créée par le groupe de presse The Economist confirme leur ressenti. En 2016, la France se classait au 24e rang des Etats jugés les plus démocratiques avec un score de 7,92 sur 10, derrière les Etats-Unis et l’Italie et suite à une baisse de 0,92 points depuis la création de l’indice (l’Italie enregistrait elle une hausse de 0,25 point) (1) . Ce jugement sévère se révèle concomitant avec une profonde méfiance des personnes interrogées vis-à-vis des principales institutions du pays. Comme le rappelle l’historien Jean Garrigues(2) , la défiance des Français vis- à-vis de leurs institutions, notamment parlementaires, a toujours existé historiquement, en particulier si l’on remonte aux années 1880 et 1930. En 2017, moins d’un Français (32%) sur trois déclare notamment avoir confiance dans le Gouvernement. Plus généralement, les institutions représentatives peinent à inspirer la confiance de leurs mandants. Seules 38% des personnes interrogées manifestent leur confiance dans le Sénat, l’Assemblée nationale ou la présidence de la République, institutions pourtant élues au suffrage universel (direct ou indirect) par les citoyens. Les plus défiants vis-à-vis de ces trois institutions semblent notamment être les catégories qu’elles représentent le moins fidèlement : les jeunes de moins de 35 ans, les catégories populaires, la droite et la gauche radicales. Plus généralement, près de huit Français sur dix jugeant que la démocratie fonctionne mal déclarent ne pas avoir confiance dans ces trois institutions (78% pour l’Assemblée nationale, 77% le Sénat et 79% la présidence de la République.) S’agissant des institutions internationales, les jugements s’avèrent contrastés. Dans une conjoncture internationale conflictuelle, une courte majorité (51%) déclare avoir confiance dans l’organisation de défense militaire qu’est l’OTAN. En revanche, ils ne sont que 39% à avoir confiance dans le Fonds Monétaire International. Enfin, bien qu’ils soient 57% à estimer que l’appartenance de leur pays à l’Union européenne est une bonne chose(3) , près de six Français sur dix (59%) n’ont pas confiance dans l’institution.