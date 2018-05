Défilés du 1er mai : mais qui saura faire aux syndicats français ce qu’Emmanuel Macron a fait aux partis politiques ?

Atlantico : Le syndicalisme français est-il vraiment encore capable d'incarner des grandes causes communes, des grands objectifs, au-delà de la simple défense d'intérêts catégoriels ? Peut-il encore être le fer de lance de la défense de tous les salariés ?

Hubert Landier : L’état actuel du syndicalisme en France est un produit de notre histoire sociale. En 1791, la Loi Le Chapelier était venue interdire toute forme d’organisation professionnelle. Ceci concernait essentiellement les corporations mais a empêché le syndicalisme de se développer ouvertement. Ce n’est qu’en 1884 que son existence a été légalement reconnue. Mais le pli était déjà pris : le syndicalisme français s’opposait à l’ordre existant. Et comme le patronat le considérait avec la plus grande méfiance, il a adopté une attitude générale de confrontation.

D’où le succès, dans ses rangs, des idéologies révolutionnaires, et notamment du marxisme-léninisme. Ce sont ces oppositions philosophiques et idéologiques qui ont conduit à la multiplication des organisations concurrentes et à leur incapacité, sauf exception, à agir ensemble.

Bien entendu, le syndicalisme, depuis cette lointaine époque, a « conquis » de nombreux droits. Mais le mythe fondateur reste inchangé alors que les conditions de son action et que les attentes des salariés ont profondément évolué. D’où ce paradoxe : le syndicalisme est devenu un acteur institutionnel incontournable, il bénéficie d’une assez forte légitimité auprès des salariés, mais « l’offre » qu’il représente est loin de répondre à la « demande » à laquelle il s’adresse. Les vieux contentieux historiques qui opposent les organisations les unes aux autres n’intéressent plus les salariés, qui ne voient aujourd’hui que l’incapacité des dirigeants syndicaux à s’entendre, sauf exception comme à la SNCF.

Stéphane Sirot : Il me semble qu’on est dans une conjoncture particulière dans le sens où les confédérations syndicales ont multipliées depuis 15 ans les défaites sociales. Depuis 2003 jusqu’à 2017, il y a eu une succession d’échecs de la part des confédérations, et tout cela a engendré en retour ce que j’appelle un « repli professionnel », un repli sectoriel qui donne effectivement cette impression que chaque profession est dans la défense de ses intérêts particuliers. Mais c’est quelque chose d’assez classique dans les périodes où les professions ont tendance à être dévitalisées. Et ce parce qu’elles n’arrivent plus à faire valoir leurs objectifs et leurs revendications. Dans ce cas-là, la tendance est au repli, pour chaque profession, sur elle-même, et à la recherche par elle-même de la défense de ses revendications spécifiques. Cela peut parfois rejoindre des revendications d’intérêt général, bien sûr, comme c’est le cas des revendications qui se sont développées autour des cheminots ces derniers temps en soulevant la place qu’on veut donner ou pas dans nos sociétés aux services publics etc.