Déferlante du nouveau (et très bon) cinéma d'auteur

Le cru 2018 du Festival International du Film de Saint-Jean-de-Luz restera dans les annales. D’abord, pour la première fois de sa jeune existence, il aura réuni un jury 100% féminin. Dans ce genre de manifestation, c’est une grandepremière ! La « faute » en incombe au « patron » artistique du Festival, Patrick Fabre-Cat, cinéphile passionné, mais aussi militant engagé pour le droit des femmes et des minorités.

Présidé par cette grande comédienne populaire qu’est Corinne Masiero (l’inimitable Capitaine Marleau, mais aussi l’interprète sensible de films d’auteur à fibre sociale comme Louise Wimmer ou Discount), le jury, constitué donc par sept femmes, a réuni notamment la productrice-réalisatrice Marie-Castille Mention-Schaar (Le Ciel attendra), la comédienne Aure Atika (La vérité si je mens, Mademoiselle Chambon), l’actrice- réalisatrice Sonia Rolland ( Miss, Femmes du Rwanda) ou encore la réalisatrice Lidia Leber Terki ( Paris la Blanche).

Actrices et/ou cinéastes, ces sept jurées ont posé leur regard à la fois aigu et bienveillant sur les dix films de la sélection 2018. Une sélection haut de gamme, sans aucun doute la meilleure de toute l’histoire du festival. Composée, comme de tradition, de premiers ou seconds films, elle a témoigné, non seulement de la sagacité de son directeur artistique mais aussi, de la vitalité du jeune cinéma sur tous les continents. Il faut le dire, la majorité des films a médusé, oui, médusé le public (le terme n’est pas trop fort). Comme, L’Ordre des médecins du français David Roux, qui relate avec force, sobriété, pudeur et réalisme, comment le quotidien d’un médecin hospitalier (Jérémie Rénier, encore une fois d’une justesse sidérante) peut être bouleversé par l’arrivée, dans un service voisin, d’un proche en état critique. Comme La Permission de l’iranien Soheil Beiraghi, qui, d’après l’histoire vraie d’une sportive qui fut empêchée de sortir de son pays à cause du seul vouloir de son mari, dénonce, dans une démonstration impeccable, la condition de femmes mariées dans cette république islamiste. Ou encore, comme L’Enkass de la française Sarah Marx, qui, à travers un film en forme de chronique, dit, avec autant d’authenticité que de réalisme, la difficulté des anciens taulards à se réinsérer honnêtement dans le monde des gens « libres »…

A en juger par la chaleur de ses applaudissements à l’issue de chaque projection, aucun des dix films de cette compétition 2018, aucun n’aura laissé le jury de marbre… Ce dernier a rendu son verdict dans un palmarès qui suggère la difficulté qu’il a eu à choisir : trois de ses récompenses sont à couper en deux. C’est sans précédent.

Deux films se partagent le Grand prix. Deux films qui, comme les précités, repartis bredouilles, ont laissé, eux aussi, et peut-être plus encore, les spectateurs KO debout. Tel Aviv on fire du palestinien Sameh Zoabi, et Monsieur de l’indienne Rohena Gera. Le premier, sur fond de soap opéra relatant les amours d’une espionne palestinienne et d’un général israélien, arrive à faire rire, avec les ressorts des comédies à italienne, sur le douloureux et épineux conflit israélo-palestinien. Scénario, filmage, interprétation, tout dans ce deuxième long métrage est éblouissant . Le second, sur le fil tendu et ténu d’une histoire d’amour interdite entre une domestique et son patron, dénonce, avec une simplicité somptueuse et mélancolique, les inégalités sociales perdurant dans l’Inde contemporaine. Ce premier film, qui avait été sélectionné à la Semaine de la Critique à Cannes, a également reçu ici, le Prix du Public.