Décret sur l'immigration et la sécurité : une nouvelle mouture qui en dit long sur la méthode Trump (et les résultats produits)

Tous les jours un nouveau sondage est publié pour éclairer cette élection présidentielle ; tous les jours les journalistes commentent tel décrochage, telle remontée, telle stagnation, un peu comme un commentaire sportif, comme une course de lévriers ou un marathon qui durerait quatre mois. The Conversation

En général, les mariages d’entreprises soulèvent un flot de critiques. Dans le cas de PSA-Opel tout le monde est d’accord. Bizarre ? non !

C’est probablement à leur insu que les dirigeants républicains trumpisent l’élection présidentielle et font le jeu, malgré eux, de François Fillon. Carbonisé il y a encore quelques jours, l’intéressé devrait désormais connaître une dynamique tout à fait inattendue dans sa campagne: celle du résistance au "système".

L'INSEE publiait, ce lundi 6 décembre, une carte illustrant l'évolution du nombre d'électeurs sur le territoire français. On constate une progression plus forte dans le sud-ouest par rapport au nord-est.

Selon une étude publiée en ce début d'année 2017, il existerait bien un lien entre affaiblissement de la croissance et l'accroissement déraisonné du secteur financier...mais pas dans le sens qu'on croit.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Météo: quelques averses avant un temps plus stable dans l'après-midi

La tempête Zeus fait deux morts et de nombreux dégâts

Trump fait fuir quelques touristes, mais sans plus

06h56 - Groupe EI: l'étau se resserre à Mossoul et en Syrie

Hospitaliers et travailleurs sociaux en grève ce mardi

La pression monte sur Uber et son patron

Tempête Zeus : deux morts et plus de 260 000 foyers touchés

