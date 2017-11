La décision de rendre 11 vaccins obligatoires masque-t-elle une subvention cachée aux labos pharmaceutiques ?

En France, plus de trois millions et demi de personnes sont atteintes de diabète. Devant la Grèce et le Portugal, l’hexagone est d’ailleurs le pays d’Europe où les gens souffrent le plus de cette maladie, selon un classement d’Eurostat publié le 13 novembre. Plus étonnant encore, l’agence de statistiques souligne un lien de corrélation entre le niveau d’éducation et cette maladie.