Décalé, original, drôle et touchant

ONE MAN SHOW

Euphorique

de Bruno Salomone

Avec Bruno Salomone

Mise en scène: Gabor Rassov

INFORMATIONS

Théâtre du Petit Montparnasse

31 rue de la Gaïté

75014 Paris

Jusqu'au 31 décembre

Réservations:

01.43.22.77.74

L'AUTEUR

Bruno Salomone est un comédien connu pour son goût de la comédie absurde et décalée. Il a fait partie de la bande de comiques "Les nous ç nous" avec Eric Massat et Jean Dujardin, et incarné Igor d'Hossegor aux côtés de ce dernier dans "Brice de Nice".

"Euphorique" marque son souhait de retourner seul sur les planches avec une création personnelle, fidèle à son univers.

THEME

C'est l'histoire d'un enfant... ou plutôt l'histoire des 43 personnages qui croisent le chemin de cet enfant hors du commun. Son facteur de singularité? Il est né en riant...

POINTS FORTS

- Bruno Salomone fait preuve d'une très belle énergie sur scène. Vous me direz qu'il en faut, de l'énergie, pour incarner 43 personnages différents en 2 heures de spectacle!

- Le sujet décalé et absurde de ce seul-en-scène, fidèle au style de Bruno Salomone. C'est l'histoire d'un enfant qui porte, donc, un sérieux handicap, celui de rire en permanence. Cela provoque un décalage singulier: on passe tout le spectacle à rire de l'histoire de cet enfant qui est lui-même victime de son rire incessant. On rit, mais on est aussi un peu pris de pitié. Avouez que c'est un mélange des genres assez unique pour un one man show...

- Bruno Salomone arrive à nous tenir en haleine avec un récit qui s'enchaîne parfaitement.

- Le spectacle a plusieurs niveaux de lecture. J'ai été touchée par ce personnage, l'enfant Golri, qui ri-gole (Gol-ri...) malgré lui: il est finalement victime d'une société où tout doit être pris au sérieux... Cela donne à réfléchir sur nos propres manières de voir le monde!

POINTS FAIBLES

Je n'en vois pas, mais il faut avoir un goût pour l'humour décalé et les situations absurdes...

EN DEUX MOTS

Pour tous âges et tous publics, adeptes de one man shows ou spectateurs occasionnels, "Euphorique" est un spectacle décalé et original. A travers ses 43 personnages et son histoire absurde, Bruno Salomone propose à son public de voir le monde de multiples manières, d'en rire, bien sûr, mais aussi d'être touché.

UNE PHRASE

"On n'a jamais la main trop lourde avec la légèreté".

RECOMMANDATION

EXCELLENT

POUR DECOUVRIR CULTURE-TOPS, CLIQUEZ ICI : des dizaines et des dizaines de critiques sur chaque secteur de l'actualité culturelle