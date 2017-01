Débat Valls-Hamon : les réactions de la classe politique

60% des Français ont jugé que Benoît Hamon était plus convaincant que son rival Manuel Valls (37%), selon le sondage Elabe pour BFMTV, réalisé auprès de 1 215 téléspectateurs. Une proportion sensiblement identique chez les sympathisants de gauche (61% contre 36%).

Sur la question du Travail, le député de Trappes a mis d'accord 54% des téléspectateurs contre 45% pour l'ancien Premier ministre.

Sur la laïcité, la question est plus resserrée, avec un duel à 50% contre 48% pour Manuel Valls.

Sur la sécurité en revanche, Manuel Valls convainc 59% des téléspectateurs contre 39% pour Benoît Hamon.

​

EN DIRECT _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

10h55 : Le soutien que l'on n'attendait vraiment pas.

Une autre supportrice que l'on attendait pas pour Benoît Hamon : Christine Boutin. La présidente d'honneur du PCD affiche son soutien sur Twitter et félicite le favori sur ses positions.

9h40 : Le soutien inattendu

Dans la liste des soutiens auxquels on ne s'attendait pas, Benoit Hamon semble bénéficier de celui du lanceur d'alerte Edward Snowden (affaire des écoutes de la NSA) réfugié en Russie. L'Américain a visiblement regardé le débat et n'a retweeté que des messages en faveur de Benoît Hamon qui s'est déclaré prêt à lui accorder l'asile .

9h20 : Vincent Peillon ne dévoile toujours pas son candidat pour un report de voix

Interrogé par Jean-Michel Aphatie à 8h30 sur France Info, l'ancien candidat de la primaire de la gauche a refusé de dévoiler son choix pour un éventuel report de voix mais exclue tout ralliement à Emmanuel Macron qui "renie sa famille politique et fait une erreur en refusant de venir débattre".

9h10 : Les audiences du débat

Trois millions de spectateurs en moins que pour le débat entre François Fillon et Alain Juppé. Au total c'est "seulement" 5.5 millions de spectateurs qui étaient devant la télévision pour assister à ce dernier débat de la primaire de la gauche. France 2 devance TF1 niveau audience avec 3.4 millions de téléspectateurs contre 2.1 millions sur TF1.

8h52 : Jean-Christiophe Cambadélis sur Twitter

8h50 : Vous n'avez pas eu le courage de regarder le débat d'hier à la télévision ? On vous résume le tout ici

Primaire de la gauche : revivez le débat décisif entre Benoît Hamon et Manuel Valls

8h40 : 20 minutes revient sur les différences entre les candidats

Primaire à gauche: Les cinq différences entre Benoît Hamon et Manuel Valls

8h35 : Manuel Valls sur Europe 1 :

Le candidat Manuel Valls s'est exprimé face aux questions de Fabien Namias. Pour lui, les propositions de Hamon sont une forme d'abdication face au chômage et le revenu universel qu'il propose "sera financé par de nouveaux impôts" sur ce point, il enchaîne " Tous les jeunes entrepreneurs doivent savoir que s'il va jusqu’au bout il n'y aura pas d'investissements possibles. Et termine : "On peut pas aller devant les Français avec de nouvelles dépenses de l'ordre de 500 milliards. Je suis le candidat de la feuille de paye, il est celui de la feuille d'impôt.

Sur le bilan de Hollande : "C'est une fierté d'avoir été dans son gouvernement. Personne ne peut mettre en cause, en doute ce que l'on a accompli avec François Hollande sur le terrorisme ou pour redresser (économiquement) le pays. J'assume entièrement le bilan."

Sur l' "affaire" Pénélope Fillon : "C'est à la justice de se prononcer maintenant. Tout doute nuit à François Fillon et à la vie politique en général. Aujourd'hui, nous demandons la plus grande clarté sur les faits qui ont été rapportés par le "Canard enchaîné".

8h07 : Manuel Valls enchaîne les plateaux

Selon un sondage Elabe pour BFMTV, 60% des Français ont trouvé plus convaincant Benoît Hamon que son rival Manuel Valls. L'ancien Premier ministre sort les rames et fait le tour des plateaux ce matin. A 8h15, il répondra à Fabien Namias sur Europe 1.

7h55 : Manuel Valls sur le même plateau :

Questionné sur un possible report de voix en faveur d'Emmanuel Macron si Benoît Hamon est élu dimanche, Manuel Valls esquive et se contente de déclarer : "Si vous voulez un avenir possible pour la gauche progressiste, je suis celui qu'il faut".

7h50 : Manuel Valls intervient sur le plateau de France 2

Interrogé sur le débat d'hier, Manuel Valls rappelle ses propositions et n'oublie pas d'égratigner son adversaire: " ...Il ne s'agit pas d'un débat personnel mais avec les menaces terroristes, l'influence de l'islamisme politique, la volonté de s'accaparer un certain nombre de quartiers, la place des femmes dans la société… Sur tous ces sujets, il faut être sans ambiguïté", pour lui, "Benoît Hamon ne l'a pas été hier".