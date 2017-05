Débat présidentiel : ce que disent d'eux les mots employés par Emmanuel Macron et Marine Le Pen

Méthode : Cette analyse repose sur une écoute du débat et non pas sa retranscription.

Le débat est, d’un point de vue sémantique, celui que l’on attendait. À un Macron présenté comme soumis au système et à l’Allemagne dans le lexique Le Penien, M. Macron s’oppose comme intelligent, pragmatique et raisonnable.

À une Le Pen présentée comme obscurantiste par M. Macron, elle oppose une Le Pen heureuse, protectrice et proche du peuple.

Evaluations croisées : Mots à propos de l’autre.

Mme Le Pen recourt à la fois à des évaluations subjectives et à (ce qu’elle présente comme) des faits. Parmi les notions que Mme Le Pen présente comme factuelles, on retrouve les suivantes : ubérisation, discipline à l’égard de la commission européenne, ultralibéralisme, complaisance pour le fondamentalisme, conflit d’intérêt, « vous êtes à plat ventre devant l’Allemagne », « défendez une salle de marché ». Plus subjectivement elle emploie : méprisant, déloyal, arrogant, « infantilisez », « insultez », culpabilisation des français, faiblesse d’âme, aveuglement volontaire, petites lâchetés.

M. Macron emploie des évaluatifs, subjectifs, forts. Il vise non pas tant la personne politique, mais la personne en soi. On retrouvera dans son lexique à propos de Mme Le Pen : pas d’esprit de finesse, pas de débat ouvert, repli, fermeture, « vous dites des bêtises » (5), « c’est triste », « ce que vous proposez c’est rien », liste à la Prévert, ridicule, mensonge, nourrit la division, nationalisme, « vous n’êtes pas digne », « vous montrez à quel point vous êtes indigne », « à vôtre indignité personnelle, vous salissez les uns et les autres », « vous êtes son parasite » (du système), obscurantisme.

Mots à propos de soi.

A propos d’elle même Mme Le Pen emploie un lexique se cristallisant autour de la notion d’identité. Elle se dessine par les mots (et concepts) suivants : heureuse, peuple, France qu’on aime, civilisation, unité, protection, sécurité, souveraineté, revalorisation, culture, espérance.

M. Macron se définit par les termes suivants : conquête, histoire, civilisation, rayonnement, puissance économique, changement, triomphe, flexibilité, souplesse, pragmatisme, système intelligent, lumière du monde.

L’emploi des modaux (il est nécessaire, il faut, je veux).

Dès les débuts du débat, nous notons un emploi fréquent des modaux dits déontiques (indiquant « ce qu’il faut d’après les lois/besoins ») chez M. Macron, ils servent à appuyer et justifier son volontarisme. C’est la nécessité en soi qui s’impose à M. Macron. Il veut relever le défi, et accomplir ce qui doit être accompli. Les constructions impersonnelles (constructions en « on ») et infinitives sont nombreuses, toutes deux relevant de notions modales de nécessité.