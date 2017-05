Débat présidentiel : chaque candidat rejette la France que représente son adversaire, et c'est le discours d'adhésion qui en pâtit

Contrairement à 2002, lorsque Jacques Chirac avait refusé de débattre avec Jean-Marie Le Pen, le débat a bien eu lieu. Mais une impression pour le moins mitigée en ressort. Les supporters de chaque camp auront naturellement le sentiment que leur champion a terrassé son rival. Il faudrait cependant être de mauvaise foi pour clamer son enthousiasme à l’issue de ces deux heures de pugilat, où chaque protagoniste a alternativement gagné et perdu des points, sans parvenir à convaincre pleinement, ni surtout à rassurer vraiment sur la suite des événements pour l’avenir du pays.

On en vient presque à s’interroger sur l’intérêt d’un tel débat : lorsque les désaccords atteignent un certain niveau, est-il raisonnable de prétendre discuter ?

Car ce débat ne ressemble à aucun autre. Certes, les protagonistes sont restés relativement courtois et il y a eu peu d’invectives explicites, à l’exception du terme de "parasite" utilisé par Emmanuel Macron pour qualifier Marine Le Pen, ce qui est pour le moins étrange quand on sait que ce terme est typiquement issu du registre de l’extrême-droite.

Cela dit, l’ambiance était particulièrement tendue ; les échanges ont été constamment nourris par de violentes attaques contre les projets ou les personnes. Rarement les deux journalistes présents n’auront paru aussi superflus : c’est à peine s’ils ont pu réguler les échanges, leur rôle se limitant finalement à lancer les grands thèmes. Leur agacement était d’ailleurs palpable à la fin, surtout lorsque Marine Le Pen a repris la parole après la conclusion d’Emmanuel Macron, contrairement à son engagement.

Mais fallait-il s’attendre à autre chose ? Au-delà des différences entre les personnalités et leur style, ce débat a mis en scène l’affrontement désormais majeur entre deux France irréconciliables. Les deux candidats ont choisi l’attaque frontale, ce qui fait plaisir aux partisans de chaque camp, mais débouche sur une certaine sclérose. Marine Le Pen a dénoncé une "France soumise" et un candidat issu du système ; Emmanuel Macron s’en est pris à "l’esprit de défaite" et au vide du projet de sa rivale.

Sur la forme, Emmanuel Macron a adopté une attitude très offensive dès le début, ce qui lui a manifestement permis de désarçonner Marine Le Pen, au moins dans la première partie, et plus particulièrement sur les questions économiques, où il a pu montrer une certaine aisance sur les dossiers. Marine Le Pen a un grand talent oratoire, mais elle est apparue moins à l’aise dans la discussion. Inversement, Emmanuel Macron est loin d’être un tribun, mais il s’est révélé ici comme un redoutable bretteur, se montrant particulièrement pugnace, coupant fréquemment la parole, soulignant certaines faiblesses du projet de Marine Le Pen, déstabilisant régulièrement son adversaire par des sentences morales durement assénées. Mais cette stratégie s’est essoufflée. Dans la seconde partie, notamment sur les thèmes du terrorisme ou de la politique étrangère, Marine Le Pen a été moins passive et a su regagner du terrain. Elle est même parvenue à inverser les rôles en interpellant Emmanuel Macron, en le mettant en difficulté sur l’UOIF ou sur le djihadisme des jeunes. Sur la sécurité, Emmanuel Macron était moins à l’aise. Il a pris soin de se démarquer de Christiane Taubira, mais Marine Le Pen n’a pas manqué de railler sa proposition visant à permettre aux policiers d’infliger des amendes. On peut quand même se demander pourquoi, lorsqu’Emmanuel Macron lui a reproché d’avoir un programme inconsistant, Marine Le Pen n’a pas rappelé que c’est justement lui qui affirmait que le programme est secondaire dans une campagne présidentielle.