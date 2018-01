Davos : Socialist France is back !

A Davos, Emmanuel Macron a été accueilli en fanfare par un public conquis d’avance. Vantant ses réformes qui n’ont pourtant rien de révolutionnaire, il a eu droit à des applaudissements nourris lorsqu’il a déclamé « France is back ! » Aux yeux des décideurs présents, Macron est l’homme de la situation dans une Europe fracturée, affaiblie par le Brexit, l’affaissement de l’autorité d’Angela Merkel et l’émancipation sulfureuse des pays de l’Est. La première partie de son discours a flatté en anglais son auditoire plutôt favorable au libre-échange, aux Etats limités et à la concurrence. La seconde, retour au français, insistait sur la place centrale de l’Etat, de la redistribution des richesses et de l’Etat providence. Sous le girondin perçait à nouveau le jacobin.

Personne ne conteste le talent fulgurant d’Emmanuel Macron. Séducteur de génie, négociateur hors pair, il sait retourner une opinion hostile en l’affrontant en face et convaincre sur des lignes floues. L’ennui de ces victoires, c’est qu’elles justifient l’ambiguïté sa politique. Comme un libéral, il promeut l’esprit d’entreprise, le sens du risque, le droit à l’erreur… et la reconnaissance du succès. En anglais.

C’est alors en français qu’il redevient social-démocrate malthusien plaidant pour encadrer les disruptions numériques et affronter la prétendue réduction massive du travail disponible qui en. Si l’Etat ne reprend pas les choses en main – sous-entendu comme en France depuis des décennies avec l’immense succès que nous connaissons -, il annonce que « Schumpeter va vite ressembler à Darwin ». Formule séduisante mais creuse.

Chaque sensibilité peut ainsi trouver ses marques dans ce discours affirmant tout et son contraire. Un peu canaille, Emmanuel Macron a aussi choisi de faire rire l’auditoire aux dépens de Donald Trump en ouverture. Certes, ce grand communiquant offre un contraste flatteur pour les Français humiliés jusqu’ici par la médiocrité de ses prédécesseurs avec l’insipide Theresa May, la bien terne Angela Merkel et l’imprévisible Donald Trump au vocabulaire limité à 30 mots. Mais les contradictions de son exposé ont-elles au autant de succès que ses boutades ?

Car 30 minutes après avoir vanté en anglais sa baisse de l’impôt sur les sociétés, il n’a pas hésité à critiquer la course à la réduction des impôts dans le monde, cette fois en français. On l’a entendu défendre en anglais le libre-échange et la concurrence? Personne n’a alors en tête sa menace voilée à l’égard de fonds américains qui lorgnaient sur Danone (secteur stratégique bien connu) ou, au sein de l’Union européenne, son blocage initial de la reprise des chantiers STX par un groupe italien. Une demi-heure plus tard, il appelle en français à étendre l’Etat providence au monde entier pour lutter contre les inégalités. Macron veut une Europe harmonisée. Mais il persiste à vouloir imposer le modèle français de dépense publique massive et de surendettement aboutissant à un chômage de masse et la faillite de son modèle social. Serait-ce son idéal ?