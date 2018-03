"Daphnis et Chloé" et "Boléro" : au 7° ciel de la danse"

BALLETS

- « DAPHNIS ET CHLOÉ », de Maurice Ravel, chorégraphie de Benjamin Millepied

- « BOLÉRO », de Maurice Ravel, chorégraphie de Maurice Béjart

INFORMATIONS /RESERVATIONS

OPERA DE PARIS

Place de la Bastille

75012 Paris

tel : 0892 89 9O 9O

www.operadeparis.fr

Jusqu’au 24 mars

RECOMMANDATION

EN PRIORITÉ

THEME

- Composé en 1912 par Maurice Ravel, tiré du roman mythologique les Pastorales, du Grec Longus, Daphnis et Chloéconte les aventures du berger Daphnis et de la séduisante Chloé, séparés un temps à cause de l’enlèvement de Chloé par Bryaxis et ses pirates, puis à nouveau réunis grâce à l’intervention du Dieu Pan.

Partition sublime pour chœur et orchestre, Daphnis et Chloé avait suggéré à Michel Fokine l’année de sa création, un ballet inspiré de l’esthétique d’Isadora Duncan.

Malgré une recréation en 1959 par Georges Skibine dans des décors et costumes de Marc Chagall, l’œuvre était retombée dans l’oubli.

En 2014, Benjamin Millepied, décidait de lui redonner vie. Associé à Daniel Buren pour les décors, il proposait une vision moderne de l’histoire. C’est cette version qui est aujourd’hui reprise sur la scène de l’Opéra de Paris.

- Présente-t-on encore le Boléro, cette musique de ballet d’inspiration très méditerranéenne, signée également Maurice Ravel, et tressée autour de deux thèmes obstinément répétés, sans développement, ni modulation, ni accélération? Commandée au compositeur par la danseuse Ida Rubinstein en 1928, cette partition a subjugué la plupart des chorégraphes néoclassiques et contemporains. Mais c’est la version de Maurice Béjart, qui, depuis sa création en 1961, ne cesse d’être reprise à travers le monde. Entrée au Répertoire de l’Opéra de Paris en 1970, cette version d’une danse interprétée sur une large table et qui symbolise un rite sensuel, est régulièrement remise à l’affiche par l’Institution. Pour la plus grande joie des afficionados…

POINTS FORTS

1 Les chorégraphies. Elles ne sont absolument pas comparables, mais elles sont toutes les deux des chefs d’œuvre:

- Pour Daphnis et Chloé Benjamin Millepied a écrit un ballet, bien dans sa manière, qui fait intervenir vingt-trois danseurs. La gestuelle est à la fois dynamique et fluide, d’une grande légèreté et d’une indéniable sensualité. Beaucoup de portés, d’entrées bondissantes, de sauts machiavéliques à exécuter, et de pas de deux enchanteurs. D’inspiration néo-classique, c’est à la fois narratif, très fidèle à ce qu’évoque la musique et en même temps, très moderne. Cette modernité est accentuée par la scénographie de Daniel Buren, faite de grandes figures géométriques colorées. L’œil se régale.

- Il se délecte aussi, mais d’une toute autre façon, devant le Boléro, ce ballet mythique, sans équivalent, dont l’interprète principal l’exécute sur une table, entouré d’une « bande » composée exclusivement de danseurs garçons, comme s’il s’agissait d’un rite sacrificiel. Le ou la danseuse( Béjart l’avait conçue pour une danseuse, avant de l’offrir à Jorge Donn ) est là, offert(e) sur sa table, privé(e) de tout déplacement, contraint à un sur-place éprouvant, épuisant. C’est à la fois terrien - à cause d’un incessant mouvement plié-tendu des jambes -, aérien - grâce aux envols des bras et des mains -, et d’une sensualité si provocante qu’elle confine à de la sexualité…