"Dans les westerns" : de l'élégance, de la passion et du souffle

LIVRE

« Dans les westerns »

de Gilles Leroy

Ed. Mercure de France

320 pages

21 €.

>L'AUTEUR

Né le 28 décembre 1958 à Bagneux (Hauts-de-Seine), Gilles Leroy est écrivain. Après des études en lettres et arts, il voyage et se prend de passion pour les littératures américaine et japonaise.

Il publie son premier roman, « Habibi », en 1987. Suivront seize autres romans, dont « Alabama Song »- prix Goncourt 2007, « Zola Jackson »- 2010, « Nina Simone, roman »- 2013, et le dernier en date, « Dans les westerns ».

Il a également écrit des nouvelles, des scénarios pour la télévision et deux pièces de théâtre : « Le Jour des fleurs » (2005) et « Ange Soleil » (2011).

Evoquant la critique, il confie : « Désagréable ou agréable, la critique est à la fois l'utilité de l'art en même temps que sa futilité ». Et affirme : « Je suis sans lien de sang sur cette Terre ».

>THEME

Le narrateur, un écrivain français, fait le voyage outre-Atlantique : il vient enquêter sur un film que, cinquante-cinq ans après la sortie originelle, la Paramount projette dans une version neuve et colorisée.

A défaut de connaitre la véritable histoire, le narrateur pressent les coulisses et les dessous de « La Piste héroïque », western tourné en 1948 dans l’Arizona.

Ainsi, plus d’un demi-siècle après, il rencontre trois personnes qui ont participé à ce film: deux comédiens et Lenny le producteur…

Au fil des pages d’un roman en quatre parties (« Hell’s Kitchen », « La maison sur la plage », « L’hacienda » et « Notre-Dame-des-Anges »), défile un casting XXL, de Mae West à Montgomery Clift en passant par Marlon Brando, John Wayne, Rock Hudson, Humphrey Bogart; sans oublier Paul Newman et l’écrivain James Baldwin qui accompagnent Bob dans une manifestation pour protester contre le meurtre d’un leader noir.

« La Piste héroïque »est un western à succès, avec Paul Young et Robert Lockhart, surnommé « Bob », et la comédienne Joanne Ellis, starlette fabriquée par Hollywood dès l’enfance. Le scénario est digne d’un navet du 7ème Art : les deux jeunes hommes sont frères (l’un reconnu, l’autre adopté) ennemis et n’ont d’yeux que pour la métisse apache que joue Joanne Ellis.

Ça, c’est pour l’histoire que Hollywood vend au public. Mais, en coulisses, c’est tout autre : sur le tournage, Paul Young, 27 ans, et Bob Lockhart, 20 ans et 1m92, font chambre commune. Le premier découvre l’amour au masculin, la liaison durera sept ans. Mot d’ordre à Hollywood où tout le monde savait : on ne dit rien. Dans l’Amérique puritaine d’alors, quand cette relation prendra fin, Paul Young se mariera avec une femme, deviendra père de famille et sénateur…