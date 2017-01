Dans la vraie vie des fonctionnaires : 5 choses à savoir pour apprécier la réalité du (non…) risque de casse des services publics

Atlantico : Travailler dans le secteur public c'est aussi se confronter à de nombreuses embûches. Quotidiennement, des milliers de fonctionnaires sont confrontés à de profonds problèmes structurels et organisationnels, comme l'absence de missions claires illustrés par de nombreux témoignages. Quelle est la réalité aujourd'hui au niveau du management de la fonction publique ?

Eric Verhaeghe : Il est évidemment un peu hasardeux de tirer des leçons générales, ou de dresser des portraits trop "carrés" du management public. Les pratiques y sont diverses. En revanche, il est acquis que le management est, plus qu'ailleurs, confronté à des injonctions paradoxales. D'un côté, il existe des objectifs, des politiques à mettre en place ou à décliner. De l'autre, le service public a érigé en religion la doctrine du "pas de vague". L'absence de conflit ou l'esquive du conflit est un art consommé et une valeur importante dans les administrations.

Cette particularité explique que beaucoup de managers publics aient le même profil à l'eau tiède, très obsédé par le formalisme hiérarchique et assez peu enclin à encourager l'innovation ou la prise de risque. D'où ce sentiment de flou: quand votre objectif principal est d'être consensuel et de ne pas susciter de conflit, vous vous approchez très vite de l'immobilisme.

Un rapport sénatorial montre que les démissions des enseignants sont en forte hausse depuis 2012 (voir ici). Quelles sont les réalités de ces postes vacants, qui peinent à trouver des candidats aujourd'hui dans la fonction publique ?

Eric Verhaeghe : Selon ce rapport, 3% des stagiaires démissionneraient dans le premier degré, contre 1% en 2012. Il est de 2,5% pour le second degré. C'est désormais deux fois plus, dans le premier degré, que la moyenne du secteur privé. On peut donc parler de vrai malaise. Le phénomène s'explique cela dit assez facilement par l'absence de gestion des ressources enseignantes par l'Education Nationale. On devient prof comme on rentre en religion. C'est un sacerdoce dont il ne faut pas attendre beaucoup de reconnaissance. Dans la pratique, les enseignants du primaire sont la caricature d'un univers où les salariés ne rencontrent jamais leur employeur, et où l'employeur ne s'adresse pas vraiment à ses salariés, sauf pour lui donner des instructions techniques. C'est terrible à dire, mais l'Etat, qui adore donner des leçons de vertu humaine aux entreprises du secteur privé, est incapable de gérer humainement ses personnels.

Est-ce qu'il n'y a pas aussi une mauvaise affectation des ressources humaines et matérielles ? Il suffit de prendre l'exemple de la forte hausse des embauches de personnel administratif dans les hôpitaux et la stagnation des embauches de personnel soignant pour s'en rendre compte.

Eric Verhaeghe : La bureaucratie s'est emballée dans le service public. Elle représente désormais l'essentiel des fonctions et même des finalités politiques. Vous n'entendrez jamais un service public se préoccuper réellement de sa relation avec les usagers. Les administrations sont très fortes pour inventer des labels, des processus, des chartes, qui sonnent creux. Avez-vous déjà entendu dire qu'un Préfet avait été relevé de ses fonctions à cause du mauvais traitement du public dans ses services? Pourtant, il y aurait de quoi. Je prends l'exemple de la Préfecture du Rhône dont dépend mon entreprise. Il est ahurissant de voir que, pour signaler un vol de carte grise pour un véhicule de société, quatre visites ne suffisent pas. Il faut toujours des papiers nouveaux sortis du chapeau du fonctionnaire chargé du dossier, et il est impossible de prendre rendez-vous pour ne pas perdre de temps au guichet. Cet exemple anecdotique illustre bien le malaise ambiant. Cette façon désagréable de traiter le public n'appelle aucune sanction.